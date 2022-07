Sissi e Dario di Amici 21, crisi per loro? Questo ciò che sta girando sul web in queste ore e che ha messo in allarme tantissime persone. Visto che i rumor erano sempre più numerosi, subito tutti sono andati a caccia di indizi o prove che potessero confermare o meno questa ipotesi. E c’è stato un episodio inequivocabile, che ha permesso di comprendere forse definitivamente la situazione. Non una vera e propria dichiarazione ufficiale, ma un gesto difficile da non capire fino in fondo.

Sissi e Dario di Amici 21 in crisi, l’ultimo indizio ha probabilmente chiarito tutto. Intanto, si è vociferato di problemi sentimentali anche tra Alex e Cosmary. ”Diciamo che questo è un momento molto particolare”, si è limitato a dire Alex facendo dunque intendere che la storia d’amore con Cosmary non sta procedendo come lui vorrebbe. “Ahia, allora alzo le mani”, ha commentato un altro giornalista in collegamento con Casa Chi. Lei invece per ora non si è esposta, quindi non ha confermato né smentito.





Sissi e Dario di Amici 21 in crisi? L’ultimo indizio

Sissi e Dario di Amici sono ufficialmente in crisi? C’è un indizio social ad aver sciolto tutte le riserve. Innanzitutto, come sottolineato dal sito Novella 2000, bisogna dire che queste indiscrezioni sono venute fuori a causa del fatto che i due non si fanno vedere assieme sui social network da un po’ di tempo. E alcuni fan si sono convinti che qualcosa non stesse andando per il verso giusto. Gli ex allievi di Maria De Filippi non hanno rotto il silenzio, anche se lui senza parlare ma con una foto ha fatto capire tutto.

Si è invece saputo che Sissi e Dario di Amici 21 sono stati letteralmente travolti dal lavoro, quindi sono stati costretti a viversi a distanza a causa di impegni improcrastinabili. Ma poi lui, attraverso il social network Instagram, ha postato una story nella quale ha confermato che la crisi sia priva di ogni fondamento. Ha postato precisamente un video, nel quale c’è la sua fidanzata Sissi che canta durante Battiti Live. Quindi, la storia d’amore non pare affatto a rischio e continua senza alcuna problematica.

Parlando di Amici 22, è la rivista NuovoTv a lanciare la notizia: Chiara Ferragni e Achille Lauro faranno parte della squadra che affiancherà Maria De Filippi nella ventiduesima edizione di Amici. Ma in che ruolo? Beh, come leggiamo: “Non saranno in studio, ma grazie a collegamenti settimanali con gli alunni si metteranno a disposizione per dare consigli e sostegno”. E non è la prima volta che la conduttrice fa ricorso a personalità che intervengono dall’esterno.

“Arriva lui”. Amici 22, Maria De Filippi senza limiti: nome bomba dopo Chiara Ferragni