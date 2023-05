Il comico Gianluca Fubelli ha sposato la fidanzata, amato volto di Amici.Il comico ha ritrovato l’amore dopo la fine della storia con l’ex pupa Elena Morali. La showgirl e il comico si erano infatti definitivamente separati, al culmine di una crisi iniziata dopo la partecipazione di Elena all’Isola dei Famosi. I due avevano già in programma anche il grande passo, il matrimonio fissato per la fine di aprile 2029, poi era stato rinviato e poi definitivamente annullato.

Era stata Elena Morali a interrompere la convivenza con il fidanzato conosciuto due anni prima. La showgirl ha ritrovato l’amore con Luigi Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric. Dopo la fine della relazione con la showgirl il comico Scintilla, all’anagrafe Gianluca Fubelli, ha ritrovato l’amore grazie all’autrice musicale Federica Camba.

Gianluca Fubelli ha sposato la fidanzata e autrice di Amici Federica Camba

I due avevano annunciato le nozze nel marzo scorso con un post pubblicato su Instagram. IN quella occasione avevano anche ufficializzato la loro relazione. Gianluca Fubelli, volto di Colorado e diverse altre trasmissioni Mediaset, è attualmente impegnato nella realizzazione di Back to school.

Federica Camba è diventata famosa per avere firmato alcuni tra i successi discografici cantati dagli ex allievi di Amici. Immobile e Stupida di Alessandra Amoroso, sono solo due canzoni che l’autrice ha scritto per la cantante diventata famosa proprio grazie al talent show ideato e condotto da Maria De Filippi. La Camba aveva raccontato sui social di aver ricevuto un’inaspettata proposta di matrimonio da fidanzato.

“Tu vai al cinema a vedere un cortometraggio in cui è presente il tuo fidanzato, inviti gli amici per la bella occasione e a metà della proiezione una voce fuori campo dice: è ora della proposta di matrimonio. Mai mi sarei immaginata una cosa del genere, mai avrei pensato che avrei amato così tanto. Per questo ho detto SI!!! E poi me lo sono baciato”, aveva raccontato sui social la fidanzata di Gianluca Fubelli.