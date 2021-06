Una notizia meravigliosa per il vip, che ha ricevuto ufficialmente la tanto attesa proposta di matrimonio. Nemmeno a dirlo, in pochissimo tempo i fan sono impazziti di gioia, anche perché ha pubblicato delle foto favolose, che ritraggono le mani di lui e del suo piccioncino. Le nozze, nell’aria da tempo, sono dunque state annunciate in via ufficiale, anche se resta la curiosità sulla data precisa. Non è infatti stato annunciato il giorno in cui si sposeranno, ma ormai sembra tutto imminente.

La proposta di nozze sarebbe arrivata nel weekend appena trascorso, dunque tra sabato e domenica. Hanno approfittato del mese dedicato al pride per dar vita a questa comunicazione straordinaria. Hanno postato due cuori, a testimonianza dell’amore immenso che provano, e si può intravedere anche un luogo paradisiaco. Infatti, il posto scelto per questo momento importantissimo nella loro vita, non è stato uno qualunque. E lo splendido anello non ha fatto altro che far impazzire i follower.

La proposta di matrimonio sarebbe dunque avvenuta precisamente a Hyères, sulla penisola di Gies, in Francia. Hanno fatto vedere le loro mani una sopra l’altra, senza dunque inquadrarsi in viso, e in primo piano si possono vedere i meravigliosi anelli. Ovviamente la risposta del vip alla proposta del compagno è stata affermativa. Nei tre post pubblicato sul social network Instagram, il personaggio famoso ha scritto: “Ho detto sì, non so se mi spiego, la mia vita è bella come una canzone degli Abba”.





A sposarsi sarà lo stilista e designer di moda francese, Simon Porte Jacquemus. Il suo futuro marito si chiama Marco Maestri. Quest’ultimo vive nella capitale transalpina, Parigi, proprio come Simon Porte Jacquemus, ed è titolare dell’agenzia di comunicazione ‘Yoann and Marco’. L’azienda lavora nel campo dello sviluppo digitale e influencer marketing. Il fratello di Maestri, Yoann, fu paparazzato proprio da Jacquemus e lui e Marco decisero di uscire insieme. E scoppiò subito la passione.

Simon Porte Jacquemus, classe 1990, è il fondatore del marchio di moda Jacquemus. La sua famiglia era abbastanza povera ed è cresciuto nella piccola città francese di Mallemort. A soli 18 anni è andato a Parigi e ha studiato all’Ecole supèrieure des Arts et Techniques de la Mode. Una volta deceduta sua madre in modo improvviso, ha deciso di cominciare la sua carriera di stilista, giunta a livelli stratosferici.