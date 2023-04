Domenica In, i motivi della rottura di coppia. Ulteriore chiarezza sulla situazione sentimentale che sta animando il mondo del gossip dopo l’ospitata nel salotto televisivo di Mara Venier. Lei ex deputata, lui ex volto del Grande Fratello: la storia d’amore è durata ben 9 lunghi anni, fino a quando non ha poi raggiunto il capolinea. L’annuncio della rottura è sopraggiunto attraverso un post su Instagram dove i due hanno dichiarato di aver raggiunto la decisione di comune accordo. E sarebbe stato l’ex gieffino a raccontare per filo e per segno i dettagli della situazione, rivelando anche i motivi che hanno portato a un allontanamento che potrebbe essere definitivo. L’intervista è stata rilasciata per Fanpage.it.

Simone Coccia e Stefania Pezzopane si sono lasciati. La notizia sopraggiunge dopo 9 lunghi anni di amore e di vicinanza, dove l’uno è sempre stato un punto di riferimento per l’altra e viceversa. Ma i motivi, così come la decisione della rottura, non sono stati nascosti al pubblico. A rivelarli per prima proprio l’ex deputata del PD, in carica fino a ottobre 2022, che avrebbe sollevato motivazioni da ricondurre a una mancanza di interessi comuni. Nello studio televisivo di Mara Venier, Stefania Pezzopane è apparsa decisamente provata in volto.

Simone Coccia e Stefania Pezzopane si sono lasciati: fuori i veri motivi della rottura e il retroscena

Ma non sarebbe apparso dello stesso parere Simone Coccia. Stando alle sue dichiarazioni rilasciate nel corso dell’intervista per Fanpage, l’ex volto del Grande Fratello avrebbe affermato che l’ex compagna sembrava essere presa troppo dal suo lavoro: “È finita perché lei è troppo impegnata con il suo lavoro e non ci si vedeva più. Era una situazione che durava da più di un anno e che ha portato questo rapporto a morire. Non c’erano più momenti da poter condividere, non c’era più niente. Quando ce ne siamo accorti, abbiamo preso una decisione che entrambi riteniamo giusta”. Ma non finisce qui. Stefano Coccia ha poi aggiunto altri dettagli.

“Entrambi eravamo spesso fuori per motivi di lavoro. Non si può andare avanti se non ci si riesce a vedere”, ha dunque aggiunto per poi rivelare ancora: “Ci sono fasi in cui c’è tanto lavoro e momenti in cui ce n’è poco. Stefania mi ha detto che diverse sue colleghe hanno avuto lo stesso problema proprio perché non avevano tempo da dedicare al proprio partner. Se uno deve stare insieme a una donna per darsi un bacino della buonanotte ogni tanto, che fidanzamento è? Due persone che stanno insieme, il tempo per vedersi lo trovano. Ma con il lavoro che fa lei è quasi impossibile. Il tempo che dedica alla sua professione lo ha tolto a me. Non gliene faccio una colpa, comunque”. Per l’ormai ex coppia la decisione sembra essere arrivata di comune accordo: “Qualche giorno prima che pubblicassimo quel post che ha ufficializzato la nostra separazione”.

E ancora: “Ci siamo ritrovati nella stessa casa e io ho sollevato la questione. Se nemmeno la notte ci si riesce a vedere perché si sta in due posti diversi, che senso ha stare ancora insieme? Lei, da persona intelligente, mi ha dato ragione. Non ci sono state liti, ne abbiamo parlato serenamente fino a prendere una decisione che facesse bene a entrambi”, ha raccontato Coccia. Ma i due sono ancora innamorati l’uno dell’altra? Simone ha risposto: “Probabilmente sì. Mi dispiace moltissimo per questa situazione, sia per lei che per me”, e ancora: “A Stefania voglio molto bene ma la situazione, a lungo andare, ha ammorbidito i sentimenti”. Un’altra donna nei pensieri di Simone: “Assolutamente no”, e conclude: “Sono appena uscito da una relazione, non mi interessa avvicinarmi a un’altra donna. Devo prima superare questo dolore“.