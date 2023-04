Simone Coccia Colaiuta e Stefania Pezzopane, è finita. Una storia d’amore, quella dell’ex senatrice e deputata del Partito Democratico e l’ex concorrente del Grande Fratello 15 durata circa 9 anni e interrotta con un annuncio ufficiale e congiunto a mezzo Instagram poche ore fa. Entrambi hanno preferito parlare a cuore aperto ai loro fan e lo hanno fatto con un lungo post apparso sui loro profili.

Sicuramente una storia d’amore lunga, intensa ma anche chiacchieratissima anche solo per la differenza d’età a cui però hanno deciso di mettere un punto. Nel post dell’addio troneggia una foto in bianco e nero in cui erano ancora innamorati. Il senso è quello di celebrare gli anni che hanno trascorso insieme e che, nonostante la rottura, non hanno intenzione di sminuire.

Leggi anche: “Dobbiamo darvi una notizia”. Stefania Pezzopane e Simone Coccia Colaiuta, l’annuncio





Simone Coccia Colaiuta dopo l’addio a Stefania Pezzopane

Simone Coccia Colaiuta, così come Stefania Pezzopane, ha annunciato di essersi lasciato per una serie di motivi. “Siamo cambiati, sono cambiati i nostri impegni, le esigenze delle nostre famiglie, le aspettative di futuro – scrivono – Abbiamo vissuto la nostra storia d’amore sempre con desiderio, coraggio, senza ipocrisie. E anche in questa decisione vogliamo essere leali, arditi, restituendo l’uno all’altra ogni spazio di libertà e di autonomia”.

E dopo una stoccata gli hater ma anche un ringraziamento sentito a chi li ha sempre sostenuti, dopo il post d’addio che ha fatto presto il giro di siti e giornali Simone Coccia Colaiuta è tornato su questa separazione con un altro messaggio. “Questa volta le nostre mani si sono divise per sempre, ma i momenti vissuti assieme mai e poi mai potranno essere dimenticati”, ha scritto.

E ancora: “Nove anni che non rimpiango nella maniera più assoluta grazie ai quali io e Stefy abbiamo imparato tantissime cose, scoprendo nuove realtà e nuove emozioni che nessuno o forse qualcuno ha avuto la fortuna di poter vivere. Sono molto triste di questa scelta, ma nel momento in cui si decideva ahimè altre strade non c’erano». E poi un ringraziamento a “tutti coloro che in questi nove anni ci hanno creduto e sostenuto, delle volte anche prendendo posizione nel difenderci dagli attacchi di gente misera frustrata ed infelice”.