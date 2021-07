“Ma sei così…”. Simona Ventura, la foto in costume esplode sui social: “Solo io”

La nostra Simona Ventura nel 2021 ha spento le sue splendide 56 candeline, e senza timore alcuno di mostrare i segni del tempo sul proprio corpo, ha condiviso sui suoi canali social una foto che ha immediatamente riscosso un super successone.

Super Simo si è infatti mostrata sul proprio profilo ufficiale di Instagram, senza filtro alcuno: rilassata, sorridente e in costume da bagno. Nel 2021 i 56 anni non fanno più paura, e le vip nostrane lo confermano sempre più. La forma smagliante di Simona Ventura si palesa soprattutto per la sua attitude serena.

Il costume da lei indossato è un trend di stagione innegabile, della maison Missoni, intero e di colore arancio, con una fantasia optical. Ai piedi comodissime scarpe da scogli, super indicate per i bagni in fondali non sabbiosi. Insomma, il suo post Instagram ha fatto il pienone di like e commenti. Simona Ventura riesce sempre a non deludere i suoi fan. La frase nella didascalia non è sfuggita: “Solo io riesco ad andare a nuotare in Missoni, il risultato però non è malaccio che ne dite?!”.





Qualche commento cattivello ha infatti esordito: “Ma che condivide la foto solo per dirci la marca?!”. Al bando queste polemicucce, dopo la sua lunga pausa dalla televisione, quest’anno Simona Ventura è tornata più sprint che mai alla conduzione di Game of Games. Il game show è andato in onda tra aprile e maggio, riscuotendo un bel successo in termini di share. Per il programma questa era la prima edizione in Italia e la Rai per evitare un flop ha scelto l’amata conduttrice come protagonista.

E mentre l’estate più desiderata di sempre scorre, Simona Ventura ha pensato bene di concedersi qualche giorno di relax in spiaggia, tra tuffi e snorkeling. E nel frattempo condivide anche qualche scatto della sua estate all’insegna del divertimento con i suoi follower più affezionati che la seguono come un’ombra su Instagram.