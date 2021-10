Simona Ventura è da poco tornata protagonista in tv. In coppia con l’amica e collega Paola Perego Citofonare Rai2, che andrà in onda per trenta settimane di domenica mattina e in una intervista concessa al settimanale Voi ha rivelato di avere “dei progetti con dei temi forti, che nessuno si aspetta da me. È l’inizio di un percorso. Non voglio invecchiare in televisione”. Poi Simona Ventura ha anche spiegato una delle motivazioni principali che l’hanno convinta a rimettersi in gioco e intraprendere questa nuova strada: “Il 3 ottobre ho iniziato con Paola Perego questa sfida che durerà trenta settimane. Questa trasmissione è nata da una grande amicizia che mi lega a Paola”.

In questo periodo la conduttrice ha anche parlato spesso della malattia autoimmune che affligge il suo compagno, il giornalista Giovanni Terzi, e sempre a Voi ha assicurato “Combattiamo insieme perché si arresti”. Come molte sue colleghe e in generale volti noti, anche Simona Ventura è solita comunicare con i suoi tanti fan sui social. Il suo profilo Instagram è sempre aggiornato e qualche giorno fa ha voluto celebrare il pubblico il compleanno di una delle persone a lei più care: il figlio Niccolò.

Simona Ventura, com’è oggi e che fa il figlio Niccolò Bettarini

Niccolò è il primogenito che Simona Ventura ha avuto dall’ex marito Stefano Bettarini. “5 ottobre 1998… E sono 23. Ogni tua ferita l’hai saputa trasformare in opportunità! Sono orgogliosa di te Niccolò Bettarini! Buon compleanno!” ha scritto la conduttrice nel post pubblicato in occasione del compleanno del suo figlio più grande. Ci sono anche Giacomo e Caterina e Simona Ventura non perde occasione per postare una foto insieme a loro.





Ottobre è il mese di Niccolò Bettarini e anche se mamma Simona Ventura ha voluto regalare al pubblico social uno scatto inedito di lui appena nato, il più grande di casa oggi è decisamente diventato un giovane uomo. Ha compiuto 23 anni, è cresciuto molto ma già affrontato diversi momenti difficili. Studia e cresce in Inghilterra dove si diploma e gioca in una squadra di calcio, proprio come il noto papà a cui somiglia moltissimo, di cui però smette di seguire le orme a causa di un infortunio che lo costringe a rientrare in Italia.

Ma come si legge nella sua bio su Instagram, Niccolò Bettarini non ha abbandonato la sua passione per lo sport. Anzi, è riuscito a farla diventare il suo impegno quotidiano: lavora come personal trainer alla palestra Milano Audace e il suo motto è “Hard work and dedication”, ossia un invito a non mollare mai e continuare a lottare per te e chi ti vuole bene. Una lezione preziosa, che ha dovuto apprendere a sue spese a luglio 2018, quando è stato accoltellato fuori dalla discoteca Old Fashion da 4 persone.