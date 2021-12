“Non faccio sesso da 10 anni”. Il voto di castità della discussa showgirl italiana ed ex naufraga dell’Isola dei famosi

Niente sesso da dieci anni. Un voto di castità nato quando la showgirl italiana si trovava sull’Isola dei famosi e non ancora sciolto: “Tutto è nato dalla mia breve esperienza all’Isola, è stato un viaggio spirituale per me. All’epoca era in ballo la separazione dal mio compagno (Francesco Ambrosoli, ndr) e l’affido di Georgia”.

“È nato in un momento molto difficile della mia vita, di grandissima introspezione. Tanto tempo fa ho chiesto una grazia e l’ho ottenuta dopo tre anni. Poi mi sono sentita di proseguire questo mio percorso di fede in un certo modo. Non escludo la possibilità di trovare una persona che rappresenti un grande amore, la persona giusta”, ha raccontato ancora.

Nel corso dell’intervista rilasciata a RTL 102.5 News, durante il programma radiofonico Trend & Celebrities condotto da Francesco Fredella e Simone Palmieri, Simona Tagli ha raccontato la decisione di votarsi alla castità: “Vivevo in un clima folle, fatto di tribunali e processi. Il mio desiderio era solo una vita serena con mia figlia. Ho iniziato a pregare spessissimo, ho fatto un voto alla Madonna di Lourdes per trovare la serenità. Ho ottenuto la grazie. È arrivata, anni dopo, la l’apertura del mio negozio”.





Non solo, Simona Tagli, icona sexy degli anni Novanta, ha parlato anche della sua relazione con il principe Alberto di Monaco. “L’ho conosciuto agli Internazionali di Tennis del ’98. Nacque una bella amicizia, gli voglio veramente bene. È una persona molto delicata e raffinata”, ha raccontato l’ex showgirl.

“Era molto passionale nell’intimità. È rimasta una amicizia, per rispetto del matrimonio però non ci sentiamo da tempo. Sono dispiaciuta per l’allontanamento di Charlene in Sud Africa, a tratti per me incomprensibile – ha spiegato ancora Simona Tagli – Se ci fosse stata meno distanza tra noi e una presenza costante da parte di Alberto, sicuramente non me lo sarei lasciato scappare”.