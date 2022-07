Una brutta e inaspettata notizia condivisa tra le ultime Storie Instagram: Simona Salvemini lutto. Oggi 45 anni, è nota al grande pubblico perché ex concorrente del GF 6 (l’edizione andata in onda nel 2006, ndr) e perché ex fidanzata di Filippo Bisciglia, il re di Temptation Island. È morta improvvisamente la sua mamma.

“Mammina mia, te ne sei andata improvvisamente, una donna amata da tutti per la sua bontà e per il suo animo buono. Mi hai lasciato un vuoto incolmabile. Mi farò forza per te che volevi vedermi sempre felice e serena. Chi ti ha conosciuto e ha avuto il piacere di incontrarti è ancora incredulo che tu non ci sia più. Ti ho amato più della mia vita”, scrive Simona Salvemini sotto una bella foto della madre.





Simona Salvemini lutto: morta improvvisamente la mamma

Simona Salvemini ha dato la notizia di questo grave lutto tra le Storie, dunque non si possono leggere i commenti. Ma c’è da scommettere che Filippo Bisiciglia non mancherà di farle arrivare il suo affetto in questo momento tanto doloroso. Come spiega lei, infatti, la scomparsa della mamma è stata improvvisa, quindi totalmente inaspettata.

Aveva conosciuto Filippo Bisciglia nella Casa del GF e la loro love story è durata anche dopo il reality di Canale 5. Successivamente il conduttore ha incontrato Pamela Camassa con la quale è insieme tuttora ma con Simona Salvemini, che ha poi partecipato anche a La Talpa, è rimasto molto legato.

Pochi mesi fa il re di Temptation Island pubblicò nelle Instagram Stories una foto che lo ritraeva proprio con la sua ex fidanzata: “Ebbene sì, sono passati ben quindici anni, ma il bene e l’affetto per te e per ciò che abbiamo vissuto insieme non passerà mai…Incontri speciali, Sellerona (la chiamava così al GF, ndr) te vojo troppo bene”.

“Perché è stato cancellato”. Temptation Island, Pier Silvio Berlusconi: la verità