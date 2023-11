Simona Branchetti è un volto noto per il pubblico di Canale 5, oltre che conduttrice di Morning News. Il suo nome è stato tirato in ballo subito dopo lo scandalo dei fuorionda di Andrea Giambruno e la conseguente separazione dalla premier Giorgia Meloni. Nel corso di una lunga intervista per Repubblica, la giornalista ha messo in chiaro che no, tra lei e il collega non c’è mai stata alcuna relazione. E dopo aver smentito quelle voci ha anche provato a spiegare qualche dettaglio che proverebbe la buona fede dell’ormai ex compagno dell’attuale presidente del consiglio.

“Due colleghi non possono neanche andare a mangiare una pizza insieme che si monta subito un caso. Giambruno e io siamo amici da 10 anni: in qualche occasione ci siamo frequentati anche con Giorgia, da molto prima che lei diventasse presidente del Consiglio. Chi lo conosce sa che è un burlone, che scherza con tutte. Io non c’entro niente e voglio essere lasciata fuori”, ha spiegato al quotidiano Simona Branchetti ribadendo che non c’è mai stato nulla da nascondere nel suo rapporto con il giornalista e conduttore.

Simona Branchetti, il gossip: chi è il fidanzato

E qui, oggi, arriva lo scoop firmato Dagospia: la regina di Morning News sarebbe impegnata e con un pezzo grosso della tv. Starebbe insieme dalla scorsa estate – precisamente da giugno 2023, fa sapere il sito – con Uberto Fornara, amministratore delegato della Cairo Communication e uomo di fiducia di Urbano Cairo, il patron di La7.

Sempre il portale diretto da Roberto D’Agostino rivela che questa storia giustificherebbe ancora di più la sfuriata e smentita sulle voci della sua amicizia con Giambruno di qualche giorno fa. Tornando al presunto nuovo compagno, Dagospia ha svelato che i due sono stati visti insieme in diverse occasioni.

Per esempio lo scorso 31 agosto sono stati beccati in coppia al cocktail Cairo-Rcs riservato ad alcuni magazine e organizzato all’Ippodromo Snai San Siro. Al momento però nessuna conferma o smentita da parte del volto del Tg5 che molti si aspettavano di veder raccogliere l’eredità di Barbara D’Urso.