A meno di un mese dalle nozze, un’altra notizia bellissima: è incinta per la prima volta. La campionessa italiana ha dato l’annuncio a mezzo Instagram, con una foto in cui insieme al marito stringe in mano l’ecografia. Sotto questa didascalia: “Prima foto di famiglia! Vi presentiamo questo fiorellino, la mia medaglia vinta a casa il giorno dopo essere tornata da Tokyo!”.

Ancora: “Ha già combattuto con le unghie e con i denti durante le Olimpiadi, su e giù per le onde, tra una schienata e l’altra, sopportato le mie immersioni in acqua a 5°C dopo una giornata a 35… non so come sia possibile ma non c’è dubbio sarà sicuramente un guerriero/a!! La fine di un viaggio e l’inizio di un’altro… il termine “tranquillità” non esiste nel mio vocabolario… per chi mi conosce sa già cosa ci sarà nel mio futuro!”.

Silvia Zennaro incinta per la prima volta

Il post si concludeva con la promessa del sesso (“Scopriremo se è un guerriero o una guerriera”) ed è stata mantenuta. Qualche giorno dopo Silvia Zennaro ha organizzato l’ormai famoso Gender Reveal Party e scoperto e rivelato ai follower di aspettare una bambina. Una baby guerriera in arrivo, dunque, per la velista italiana classe 1989 e suo marito Elia, che presto appenderanno un fiocco rosa alla porta di casa.





Silvia Zennaro ha coronato il suo sogno d’amore poche settimane dopo il ritorno a casa da Tokyo 2020. Il 25 settembre scorso, per la precisione, il matrimonio a Chioggia e ora, meno di un mese dopo, il lieto annuncio della sua prima dolce attesa. Ovviamente entrambi i post, quello delle nozze e quello della baby Silvia in arrivo sono stati inondati da like e congratulazioni.

“It’s a girl”, anticipa la campionessa che ha partecipato anche alle Olimpiadi di Rio 2016 sotto al video del Gender Reveal Party in cui mostra la festa e poi il fatidico momento in cui scoppia il palloncino col marito. E poi dice di sapere già quale nome dare alla sua bambina: “Il nome lo avevo deciso il giorno stesso in cui ho scoperto che stavo aspettando questa piccoletta!! Ma…”. Non resta che aspettare per saperne di più.