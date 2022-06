“Benvenuta Greta”. Fiocco rosa: l’attrice delle fiction è diventata mamma

Splendida notizia per l’attrice Silvia Mazzieri, diventata mamma. Lei è famosa per le sue interpretazioni nelle fiction Il Paradiso delle signore e Doc- Nelle tue mani. L’annuncio più bello che rende la donna e il suo compagno super felici è arrivato attraverso il profilo Instagram ufficiale di entrambi. Bellissime le parole spese per l’arrivo della bebè. Sono state scelte due immagini specifiche, scattate subito dopo aver messo alla luce la piccola. Quest’ultima è stata chiamata col nome di Greta.

Silvia Mazzieri mamma è una delle notizie più interessanti circolate nelle ultime ore, una vera gioia per il volto anche di Doc – Nelle tue mani. Ma sempre parlando de Il Paradiso delle signore, in un precedente articolo abbiamo parlato di Neva Leoni, che interpreta Tina Amato. Lei ha annunciato il suo matrimonio con diversi scatti pubblicati sul popolare social network Instagram. Insieme a lei diverse amiche, che hanno partecipato al suo addio al nubilato. Queste le sue parole: “E quindi a quanto pare mi sposo… Grazie alle mie amiche per il miglior addio al nubilato mai visto!”.





Silvia Mazzieri mamma, parto per l’attrice di Doc – Nelle tue mani

Come comunicato da Silvia Mazzieri, ora neo mamma, nelle scorse ore è avvenuto il tanto atteso parto. L’ex protagonista de Il Paradiso delle signore e di Doc – Nelle tue mani, infatti è stata nella soap opera nelle prime due stagioni televisive con il ruolo di Silvana Maffeis, ha scritto: “Greta. L’emozione più grande della nostra vita”. Tra coloro che hanno commentato il post anche l’attrice Elena Sofia Ricci: “Auguriii per Greta!!! Bacio a mamma e papà”. A proposito del padre, lui si chiama Yari Gugliucci. Intanto Silvia è nota, come detto, anche per la fiction con Luca Argentero.

Come ricordato da Blasting News, il personaggio di Silvia Mazzieri in Doc- Nelle tue mani è morto nella seconda stagione. Dunque, da questo punto di vista il suo impegno in questa serie è concluso. Classe 1993, è nata a Pisa il 23 febbraio ed è appunto nota per le sue esperienze nelle serie tv della Rai. Ha vissuto i primi anni della sua vita, fino a quando è diventata adolescente, in un comune in provincia di Siena che si chiama Abbadia San Salvatore. Dopo essersi diplomata, ha preso parte anche a Miss Italia 2010.

Nel 2015 Silvia Mazzieri ha recitato in Provaci ancora prof! e poi nel 2015-2016 in Braccialetti Rossi. Ne Il Paradiso delle Signore è stata Silvana Maffeis, ovvero una fan di Audrey Hepburn che voleva essere una famosa attrice. Due anni fa ha esordito in Doc – Nelle tue mani e poi ha anche recitato in Vivi e lascia vivere. Da segnalare anche un’avventura nel cortometraggio L’amore ormai.

