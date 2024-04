La proposta di nozze che l’ha “scioccata”, quindi ha pianificato il suo matrimonio salvo poi depennare praticamente tutti gli ospiti e decidere di pronunciare il fatidico Sì in segreto e con solo 4 persone. A Ravello. La cerimonia è stata quindi super intima per l’attrice, raccontata anche per immagini da Vogue. Il fidanzato e ora marito le ha chiesto di sposarlo in Italia, nell’estate del 2022, all’Hotel Il San Pietro di Positano, il suo posto del cuore.

“Ero completamente scioccata!”, ha raccontato lei al noto magazine. Poi, dopo la proposta, la coppia ha fissato una data, agosto 2023, e ha iniziato a pianificare il matrimonio in Italia. “All’inizio stavamo stilando una lunga lista di persone da invitare, ma abbiamo capito subito che non era la cosa giusta per noi, così abbiamo deciso di fuggire con una coppia di amici come testimoni”.

Matrimonio vip segreto e con solo 4 invitati

E così è stato. Elizabeth Reaser, volto di Twilight e Grey’s Anatomy e Bruce Gilbert hanno scelto il Belmond Hotel Caruso di Ravello, sulla Costiera Amalfitana, per il loro giorno più bello. Nessun wedding planner, hanno lavorato direttamente con il team dell’hotel, che li ha messi in contatto con il floral designer Armando Malafronte e li ha aiutati con la scelta dei menu e ogni piccolo dettaglio.

Per quanto riguarda l’abito, la sposa voleva “mantenere uno stile easy, ma non riuscivo a trovare nulla che mi rappresentasse. A dire il vero, non sono mai andata in un negozio perché detesto provare i vestiti, questo a causa della mio lavoro di attrice, quindi cercavo di evitare quel passo”. E dopo aver ordinato una serie di abiti online da provare e averli poi restituiti, la sua amica le ha inviato una foto di un look di Danielle Frankel.

La cerimonia è iniziata alle 17 nel giardino Wagner dell’Hotel Caruso ed è stata officiata dall’attrice Holland Taylor. Dopo il Sì, gli sposi e il piccolo gruppo di invitati hanno preso un aperitivo a piedi scalzi, seguito da una cena sotto gli ulivi: “Abbiamo bevuto soprattutto champagne e brindato. Il nostro primo ballo vero e proprio è stato su un arrangiamento di Cucurrucucu Paloma di Caetano Veloso che Bruce ha fatto preparare ai musicisti. Vorrei rifare tutto da capo! Davvero. Mi sento così fortunata”, ha concluso la Rebecca Pope di Grey’s Anatomy a Vogue.