È appena 19enne ma ha le idee chiare. Parliamo di Millie Bobby Brown, la famosa Eleven (o Undici, nella versione italiana) di Stranger Things. L’attrice della fortunata serie Netflix sta per fare il grande passo. Per chi non lo sapesse infatti, da qualche tempo è felicemente impegnata con Jake Bongiovi, il figlio dell’amato cantante americano. I due, è notizia recente, hanno deciso di sposarsi. Ad annunciarlo, in una sorta di comunicato congiunto sui social network, i due ragazzi che hanno condiviso un’immagine in cui si vede molto bene l’anello al dito della Brown.

Sotto la scritta: “Ti amo da tre estati ormai, tesoro, le voglio tutte”. Chiaramente poco dopo la pubblicazione dello scatto il gossip è esploso, come è normale che sia in casi come questi. Ed eccola Eleven che sprigiona un sorriso meraviglioso e l’emozione di dare a tutti la bella notizia. Come dicevamo è molto visibile l’anello con cui il ragazzo deve aver fatto la proposta di matrimonio.

Leggi anche: “180 euro solo l’antipasto”. Chiara Ferragni e Fedez, prezzi choc per il pranzo in vacanza





Millie Bobby Brown si sposa: l’annuncio social

Si tratta di un anello con diamante, un solitario da quattro carati (su internet sta girando voce che il prezioso possa valere fino a 200mila euro). Come dicevamo, Jake è il figlio di Jon Bon Jovi. E proprio il giovane, come dicevamo, negli stessi istanti della futura moglie, ha postato una foto sul suo profilo Instagram con la didascalia: “per sempre”. Millie Bobby Brown e Jake Bongiovi sono una coppia da circa da due anni e sono giovanissimi: 19 lei e 20 lui.

Chiaramente sui social non tutti hanno visto di buon occhio quella che sembra, a tutti gli effetti, “una scelta dettata dalla passione”, più che da una scelta ponderata, scrive qualcuno. Ma in fondo chi può saperlo? Magari i due avranno una vita meravigliosa insieme oppure il loro matrimonio terminerà dopo poco tempo. Nessuno può sapere come andrà, in fondo.

Anche Jake Bongiovi è un attore e da quello che si dice sembra che siano in uscita due suoi film: Sweethearts e Rockbottom. Da quello che si racconta nel primo recita accanto a Kiernan Shipka, protagonista della serie Netflix “Le terrificanti avventure di Sabrina”. Il secondo invece è un musical diretto da Todd Tucker e parla della storia di una band anni ’80 di fantasia: CougarSnake. Non ci resta che attendere le nozze, anzi no, la stagione finale di Stranger Things!

Leggi anche: “Dopo nonno di nuovo papà”. Eros Ramazzotti fa poker, quarto figlio in arrivo