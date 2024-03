Il ricchissimo vip ha deciso di unirsi in matrimonio per la quinta volta. E lo farà a 93 anni, visto che festeggerà questo compleanno il prossimo 11 marzo. Ne aveva annunciato un altro anche l’anno scorso, ma poi improvvisamente finì la sua relazione sentimentale e anche questo suo sogno. Adesso ha ritrovato l’amore ed è pronto a fare questo grandissimo passo.

Dunque, momento fondamentale per la vita di questo vip miliardario, che finalmente potrà regalarsi questo matrimonio. Sarà la quinta volta in assoluto per l’uomo, che tra pochissimi giorni farà 93 anni. Ha avuto una vita piena di successi professionali, ma anche a livello privato è riuscito ad avere diverse storie decisamente importanti, culminate con quattro nozze.

Il ricco vip pronto per un nuovo matrimonio: sarà la quinta volta. A 93 anni

A rivelare tutti i dettagli su questo vip è stata la Reuters. Si sono soffermati sul matrimonio di questo grande personaggio, che per la quinta volta convolerà a nozze a 93 anni. A parlare è stato un portavoce dell’uomo, che ha aggiunto pure dei dettagli sull’evento. Si sposeranno negli Stati Uniti, nel meraviglioso stato della California, nella sua splendida tenuta.

A unirsi in matrimonio saranno Rupert Murdoch, editore, imprenditore e produttore tv originario dell’Australia, e la sua compagna Elena Zhukova. A proposito di lei, ha 67 anni e ha lavorato come biologa molecolare ma ora è pensionata. La frequentazione è nata nell’estate 2023, in virtù del coinvolgimento della terza coniuge dell’uomo, Wendi Deng, che li ha fatti conoscere.

That’s his fiancé, 67 year old Elena Zhukova pic.twitter.com/k5ld5xDfaM — ⚓️🏴‍☠️🌹𝔏𝔬𝔫𝔤 𝔍𝔬𝔞𝔫 𝔖𝔦𝔩𝔳𝔢𝔯🌹🏴‍☠️⚓️ (@LongJoanSilver) March 8, 2024

Murdoch è uno degli imprenditori più importanti del settore dei mezzi di comunicazione di massa. Due anni fa aveva un patrimonio stimato di 22 miliardi. Il 16 novembre scorso ha comunque rassegnato le sue dimissioni dalle cariche di Fox e News Corp dopo ben 70 anni di lavoro.