Indimenticabile cerimonia per la coppia vip, che si è unita in matrimonio nella meravigliosa location della Puglia, in Salento. In particolare, il sì ha avuto luogo in provincia di Lecce, a Galatina, all’interno della basilica di Santa Caterina D’Alessandria. I fiori di arancio si sono concretizzati, mesi dopo la spettacolare proposta fatta dallo sposo alla sua futura moglie. Si era infatti messo in ginocchio davanti a tutti durante uno show all’Arena di Verona, col consenso di un suo amico famosissimo.

Proprio quest’ultimo è stato il testimone dell’evento ed è stato lui a pubblicare anche diverse foto sul suo profilo Instagram ufficiale. La coppia vip ha deciso che al loro matrimonio, questo super famoso non sarebbe stato un semplice invitato ma colui che ha certificato la loro unione coniugale. La proposta aveva conquistato tantissima gente, infatti il video inerente quei momenti era subito diventato virale sui social.

La coppia vip si è unita in matrimonio: il super famoso scelto come testimone

Sono tutti rimasti a bocca aperta quando la coppia vip ha fatto l’ingresso per la celebrazione del matrimonio. La giovane protagonista è stata supportata dalla presenza di alcune damigelle, vestite come danzatrici. Una volta terminata la ricorrenza nella basilica di Galatina, gli sposi e gli invitati hanno raggiunto la masseria San Lorenzo, nel leccese, dove c’è stata una festa in grande stilo. Con tanto di tango ballato dai neo marito e moglie.

A sposarsi sono stati l’étoile e il primo ballerino della Scala di Milano, ovvero Nicoletta Manni e Timofej Andrijashenko. Lo straordinario ballerino Roberto Bolle è stato invece il testimone del matrimonio, essendo molto amico della coppia. Divertimento, commozione e festeggiamenti hanno accompagnato gli sposi, che non potranno mai dimenticare questo momento della loro vita. Sicuramente uno dei più belli mai vissuti finora.

Prima delle nozze Roberto Bolle aveva scritto su Instagram: “Il grande giorno è arrivato! Oggi si sposano questi miei due amici stupendi. Auguri di tutto cuore ragazzi”. E ovviamente a Timofey Andrijashenko e Nicoletta Manni erano giunti innumerevoli auguri.