È arrivato il tempo della pace per Loredana Lecciso e Romina Power, che si sono detestate per oltre venti anni, tra colpi bassi e frecciatine a mezzo stampa che hanno alimentato le cronache. Al centro l’uomo che ha segnato la vita di entrambe: Albano Carrisi. Ora però le cose sono cambiate lo ha confermato la Lecciso in un’intervista rilasciata a Monica Setta.



“Dopo tanti anni credo che sia arrivato il momento di tendere la mano a Romina Power e di costruire una vera e propria famiglia allargata”, ha dichiarato Loredana Lecciso a Monica Setta nel programma Storie di donne al bivio, in onda il 27 dicembre alle 21 su Rai 2. “Sì, sono stata molto gelosa, ma ora è tempo di fare pace, perché abbiamo in comune il bene più grande: i figli con Al Bano”, ha aggiunto, siglando così la “pax” con l’ex moglie del celebre cantante.

“Io non c’ero”. Loredana Lecciso, solo ora la verità. Cosa è successo al matrimonio della figlia Brigitta





Loredana Lecciso: “Sono stata gelosissima di Romina Power ma ora è arrivata la pace”



Già in passato, Loredana Lecciso aveva espresso il desiderio di avvicinarsi a Romina Power. Nel 2019, ad esempio, aveva dichiarato: “Se lei mi tendesse la mano, io gliele tenderei entrambe. E tutto ciò non potrebbe che rendere felici i nostri figli, ma soprattutto Al Bano. Mi piacerebbe che ci fosse una grande armonia tra di noi”.

Il lungo confronto tra Loredana Lecciso e Romina Power ha sicuramente contribuito a riempire le pagine di cronaca rosa italiana e internazionale. Una faida che, alimentata dai riflettori mediatici, ha suscitato l’interesse del pubblico per anni, creando una sorta di “triangolo” sentimentale che ha reso Al Bano protagonista di una delle storie più chiacchierate del gossip nostrano.

Oggi, però, sembra che le due donne siano pronte a mettere da parte le vecchie incomprensioni, puntando a un’unione familiare che potrebbe finalmente portare serenità tanto a loro quanto ai figli, in una nuova fase di “armonia” con l’ex marito e padre.