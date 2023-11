Non lo sapeva nessuno, ma alla fine è stato beccato in strada da una sua fan e non ha potuto ovviamente negare. Il cantante italiano si è unito in matrimonio con colei che è diventata adesso sua moglie, dopo essersi messo alle spalle una burrascosa relazione con la sua ex compagna. Su quest’ultima si era soffermata poco tempo fa durante la sua ospitata a Verissimo, infatti di fronte a Silvia Toffanin si era sfogato apertamente parlando di momenti difficili.

Il cantante italiano che nelle scorse ore ha festeggiato il suo matrimonio disse sulla ex famosa: “C’è stato un periodo in cui lei è andata con altre ragazze, mentre ero in Italia. Poi è successo che avessimo rapporti sessuali insieme con altre ragazze. All’inizio uno pensa ‘che figata. Sono fidanzato, innamorato e in più vado a letto con altre donne: modelle, attrici…’. Ti senti figo. Non mi rendevo conto che quella cosa stava erodendo piano piano la nostra intimità”. Ma ora ha finalmente ritrovato la felicità assoluta.

Il cantante italiano si è unito in matrimonio a sorpresa: non lo sapeva nessuno

Non c’è stato alcun annuncio ufficiale da parte del cantante italiano, che ha deciso di unirsi in matrimonio, ma non molto tempo fa aveva rivelato che proprio il 13 novembre sarebbe stata la data da cerchiare in rosso. Non avendone più riparlato, non tutti si sono immediatamente ricordati di questo avvenimento, l’artista tra l’altro non ha postato immagini sui suoi social. Fondamentale è stato un video girato da una fan, che lo ha beccato insieme alla neo coniuge all’uscita dal comune, dove si era appena sposato.

A convolare a nozze è stato Benjamin Mascolo, ex di Bella Thorne, che ha celebrato i fiori di arancio con la moglie Greta Cuoghi. Alla ragazza aveva dedicato un bellissimo post, in occasione dello scorso San Valentino: “Innamorati di qualcuno che non ti fa pensare che l’amore sia difficile”. La fan che ha postato il filmato su TikTok all’inizio è stata titubante, poi lo ha chiamato per nome e gli ha fatto gli auguri. Lui si è girato e ha detto grazie.

Benjamin di “Benji & Fede” si è sposato oggi in comune pic.twitter.com/rtu5q9KqCs — AMICI NEWS (@amicii_news) November 13, 2023

Benjamin Mascolo ha fatto parte del duo Benji e Fede, insieme al collega Federico Rossi, dal 2010 al 2021. Il 26 febbraio di due anni fa Benjamin ha proposto il suo primo album solista, California. Ha anche recitato come attore nel film Tim Is Up e Time Is Up 2.