La conduttrice tv ha un nuovo fidanzato. Nel 2016 il divorzio dal marito e ora è felice accanto a Marco, come racconta il settimanale Oggi che, annunciando la svolta sentimentale del volto amatissimo del piccolo schermo pubblica anche le prime foto di coppia. Foto che sono state scattate per le strade della Capitale, dove lei è stata la madrina della giornata di chiusura della Festa del Cinema di Roma il 28 ottobre scorso. Con il nuovo compagno ha alloggiato in un albergo in centro, poi è stata beccata a cena e, ancora, mentre scambiava con lui tenere effusioni.

Lui si chiama Marco e, come scrive il magazine, è un imprenditore che secondo alcune voci lavorerebbe nel settore della ristorazione all’estero. A giudicare dagli scatti, con lui la presentatrice, attrice e comica ha ritrovato il sorriso dopo aver chiuso in modo burrascoso e con polemiche a mezzo stampa con il marito Luca. Il divorzio era arrivato infatti nel 2016, a quattro anni dalle nozze celebrate il 15 dicembre del 2012 a Milano.

La conduttrice tv ha un nuovo amore: le foto

“C’è un’altra Geppi più indifesa che ha voglia di essere accompagnata e non solo di accompagnare”, aveva in effetti confidato proprio a Oggi Geppi Cucciari qualche mese fa. Un desiderio che adesso sembra proprio essere stato realizzato per la conduttrice di Splendida Cornice ed ex moglie di Luca Bonaccorsi, giornalista e fondatore del mensile Terra.

Da sempre riservatissima sul suo privato, finora non erano mai uscite le immagini di questa sua nuova storia, tantomeno sui suoi canali social dove dominano gli scatti di lavoro. E a proposito, si avvicina l’ultima puntata del programma che conduce su Rai3 e coniuga umorismo e cultura tra interviste, intermezzi comici e musica.

Come si legge su TvBlog, per l’ultima puntata di questo ciclo di episodi, Geppi Cucciari ospita l’attore premio Oscar Matthew McConaughey, ma anche Enzo Iacchetti, Pupi Avati, Serena Dandini, Emanuela Fanelli, Alex Britti, gli Articolo 31, Alessandro Betti, Corrado Tedeschi, Carlo Cottarelli e Sigfrido Ranucci. E ancora, Greta Scarano e Ambrosia Caldarelli e Filippo Nigro. E inoltre, spazio all’arte con Michelangelo Pistoletto in collegamento da Parigi, lo street artist palermitano Igor Scalisi Palminteri e una performance tratta dallo spettacolo “Callas Callas Callas” della Cob Compagnia Opus Ballet.