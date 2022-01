Fiocco rosa al GF in questi primissimi giorni del 2022: è nata Stella. L’annuncio arriva via Instagram, dove la neo mamma ha condiviso la prima fotografia della piccola. “Stanca ma felice di conoscerti mia piccola Stella. Benvenuta in questo mondo”. A fine settembre scorso aveva dato la lieta notizia di essere in dolce attesa di una bimba.

Su Instagram aveva postato un collage e una sua foto singola dove si lascia immortalare con il compagno Bruno Gregianin e accanto l’ecografia della bambina che porta in grembo; poi una da sola in cui si vede bene il pancino. “Baby girl coming soon”, la didascalia della ex gieffina che dopo il reality si era trasferita a Londra, dedicandosi al suo blog e alla scrittura del libro.

Fiocco rosa al GF: è nata Stella

Sotto al post che annunciava la bella notizia, tanti cuori e congratulazioni. Anche da Guendalina Tavassi, che ha condiviso con lei l’avventura nella Casa. Sheila Capodanno ora sta assaporando la gioia della maternità. Ve la ricordate? Era al GF insieme alla Tavassi, appunto, e Biagio D’Anelli nell’edizione vinta da Andrea Cocco.





Era molto amata dal pubblico ma non è riuscita ad andare oltre il 50esimo giorno, concludendo quindi anzitempo la sua avventura. All’epoca aveva 28 anni e non ha proseguito la strada nel mondo della tv. Con gli anni la gieffina non è cambiata molto dal punto di vista dell’aspetto fisico e sui social non manca occasione di sfoggiare il suo dolce sorriso.

Oggi Sheila Capodanno vive in Australia ed è una digital marketing manager per un’azienda di moda. Vive a Sidney per la precisione, dove con gli amici e ovviamente l’uomo con cui ora ha messo su famiglia, Bruno Gregianin, ha anticipato i festeggiamenti per l’arrivo di Stella con l’ormai noto Baby Shower. Poi, precisamente il secondo giorno del nuovo anno, è nata la sua prima figlia.