Shannen Doherty ha ha comunicato la triste notizia a tutti i suoi fan. Lo ha fatto in maniera velata sul social network Instagram e poi in modo più ufficiale con le dichiarazioni, rilasciate dalla sua portavoce. Ormai non ci sono più dubbi, infatti l’annuncio più brutto è purtroppo arrivato in queste ultime ore, anche se la diretta interessata aveva ormai capito tutto da qualche mese. Un dolore sicuramente fortissimo per la nota attrice, che non potrà fare altro che accettare questa nuova situazione.

Eppure Shannen Doherty non aveva fatto intuire niente fino a 30 giorni fa. Ora c’è stata questa triste notizia, ma solamente lo scorso mese di marzo aveva dichiarato, come ricordato dal sito Vanity Fair, di stare molto bene. Lo aveva fatto in occasione di un incontro dedicato alla popolare serie tv Streghe, dove era in compagnia dei colleghi Drew Fuller, Dorian Gregory, Brian Kause, Holly Marie Combs e Rose McGowan. Ma vediamo cosa le è successo.

Shannen Doherty, arriva una triste notizia sull’attrice

Attraverso il social network Instagram, Shannen Doherty ha rivelato in questo modo criptico la triste notizia poi successivamente resa ufficiale: “Le uniche persone che meritano di essere nella tua vita sono quelle che ti trattano con amore, gentilezza e rispetto totale“. Possiamo subito dirvi che si tratta di un annuncio, che concerne la sua vita privata, infatti a sorpresa la sua portavoce Leslie Sloane è stata intervistata da People e ha comunicato a tutti la decisione presa dalla donna.

L’attrice di Beverly Hills 90210 ha detto addio a suo marito Kurt Iswarienko, infatti hanno deciso di divorziare dopo 11 anni di nozze. Sloane ha detto: “Il divorzio è l’ultima cosa che Shannen voleva. Sfortunatamente, sentiva di non avere altra scelta”. Pare che l’agente dell’ex coniuge abbia a che fare con la separazione, anche se non ci sono state dichiarazioni. Inoltre, il sito TMZ ha fornito altri particolari sul divorzio: la rottura è datata gennaio e lei ha chiesto di ottenere un assegno di mantenimento.

Iswarienko è un fotografo. Lui e Doherty si erano uniti in matrimonio nel 2011 e per lei si tratta del suo terzo divorzio. L’attrice di Streghe ha dovuto fare i conti con il cancro al seno nel 2015 e poi nel 2020 il tumore è tornato, dopo che era stato superato nel 2017.