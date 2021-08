Una notizia fantastica per Serena Rutelli, che ha scelto il social network Instagram per svelare a tutti una grande novità. L’ex concorrente del ‘Grande Fratello’, adottata da Barbara Palombellli e Francesco Rutelli, ha ufficialmente presentato ai suoi follower il suo nuovo fidanzato. Con alcune stories postate online, ha praticamente fatto conoscere il nome della sua dolce metà. Inevitabilmente i fan della ragazza saranno impazziti di gioia quando hanno capito che fosse il suo partner.

In passato Serena Rutelli aveva parlato dei ritocchi: “Non è nulla di eccessivo quello che ho fatto, grazie lo stesso. Io non mi fermo mai ai pregiudizi, vado avanti per la mia strada perché so quanto valgo. Io non vedo cose cosi eccessive però si vede che ognuno la vede nel modo che vuole vedere ma per me va bene tutto così. Ma è difficile arrivare al fatto che sono padrona del mio corpo? Purtroppo questo è un mondo pieno di pregiudizi”. Ma veniamo all’attualità e vediamo insieme chi le sta facendo battere il cuore.

Serena Rutelli, che oggi ha 31 anni, si è immortalata mentre è al fianco e bacia il suo nuovo ragazzo. La passione e l’amore sembrano davvero ai massimi livelli, non a caso lei ha scritto: “Io e te, te amo”. Una dedica bellissima nei confronti del giovane moro. Ricordiamo che Serena Rutelli si era lasciata con il suo precedente partner Alessandro Prince Zorresi nel febbraio dell’anno scorso. Avevano addirittura deciso di andare a convivere, poi qualcosa si era rotto e le loro strade separate. Adesso la donna non è più single.





Dunque, Serena Rutelli è felicemente legata sentimentalmente ad un ragazzo originario del Brasile, Adilton De Brito. Quest’ultimo è nato nella città di Sao Nicolau e ha frequentato la scuola secondaria ‘Baltazar Lopez da Silva’. Ha anche scritto sul suo profilo Facebook che lavora all’Agip, quindi lavorerebbe presso un distributore di carburanti. Entrambi appaiono completamente inebriati dall’amore, ma è soprattutto lei a sembrare decisamente al settimo cielo per questa splendida novità.

Serena Rutelli ha vissuto per tre anni in una casa famiglia prima di essere adottata. Ha preso parte all’edizione numero 16 del ‘Grande Fratello’. Per quanto riguarda il suo lavoro, è un’estetista e ha sempre riferito di avere un carattere molto differente, rispetto alla Palombelli e a Francesco Rutelli. Non ha mai voluto avere niente a che fare con la mamma biologica, che l’aveva contattata.