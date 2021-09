Se la 78esima edizione della Mostra Internazionale del Film di Venezia ha una protagonista assoluta allora quella non può che essere Serena Rossi. L’attrice e conduttrice è la madrina della kermesse e, fin da quando è sbarcata al Lido in total white, ha incantato tutti con la sua eleganza e il suo fascino. Ogni giorno una sorpresa con la bellissima e bravissima Serena Rossi, che per il primo photocall ha scelto il color fragola, mentre per il debutto sul red carpet un abito scintillante color nude.

E poi il look da principessa in verde smeraldo e ora il trend della prossima stagione, un abito di velluto. E se questi sono solo alcuni degli outfit da sogno che Serena Rossi sta sfoggiando a Venezia, non è certamente stata meno sorprendente con l’hairstyling, sempre diversi, originali e trendy. Per le prime ore in Laguna l’attrice ha per esempio optato per una frangia a tendina molto sbarazzina, poi è passata a una coda di cavallo extra long.

Serena Rossi, sorpresa a Venezia: il cambio look

Ancora, e questa sì che è la vera sorpresa, per il debutto sul red carpet Serena Rossi ha rivelato un nuovo caschetto biondo. Diciamo quasi bionda, ma nonostante abbia definitivamente rinunciato alle extension continuando a sfoggiare il bob, nelle ultime ore ha stravolto di nuovo l’hai look con una piega super liscia.





Da vera diva Serena Rossi ha saputo tenere alta, altissima l’attenzione su di lei con questi continui cambi di look di capelli, ma come detto anche in fatto di outfit non ha deluso le aspettative. E parliamo allora di quello che è già considerato un must have dell’autunno/inverno 2021-2022: il lungo vestito da sera in velluto bordeaux con cui è apparsa nelle ultime ore.

Per l’ennesima apparizione pubblica alla nota manifestazione cinematografica Serena Rossi ha scelto l’eleganza di Etro. Nel dettaglio, un modello con spacco frontale, maniche lunghe, scollatura generosa e dei ricami con cristalli intorno al punto vita a esaltare così la silhouette impeccabile e mettendo in mostra le gambe. Ai piedi, infine, un paio di décolleté col tacco in nero e dei preziosi gioielli Cartier in oro bianco e pietre coordinate alla tinta del look.