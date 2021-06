“C’è una grande novità, tanto che ancora non so come dirlo: quest’estate sarò mamma”, aveva raccontato la bella attrice sul magazine Confidenze. “Una sorpresa di cui spero di essere all’altezza, che porterà una rivoluzione nella nostra vita e che accoglieremo con il più grande affetto ed entusiasmo possibili”.

Ora è diventata mamma per la prima volta. Il papà, dopo la fine della sua relazione con il collega Paolo Pierobon, è Ferran Paredes Rubio, noto fotografo e direttore della fotografia spagnolo che lavora in Italia da tanti anni. Il pubblico ha imparato a conoscerla nel ruolo di Angela Rosaria Martone nella serie televisiva I bastardi di Pizzofalcone e poi in quello di Livia Lucani in un’altra fiction, Il commissario Ricciardi.

Ora interpreta Carolina Volpi in Un passo dal cielo 6, la nuova stagione della serie con Daniele Liotti, sempre in onda su Rai1, e è ovviamente al settimo cielo Serena Iansiti, l’attrice che ha lontane origini olandesi, è nata a Napoli l’11 maggio 1985 ma cresciuta a Latina. Molti la ricorderanno anche nel personaggio di Lavinia Grimani nella soap opera CentoVetrine.





La bambina è nata sabato 19 giugno e si chiama Viola. La stessa immagine – un piedino poggiato sul dito – è apparsa anche sul profilo del compagno di Serena Iansiti. “Toccare il cielo con un dito”, ha sottolineato Serena Iansiti su Instagram.

“Che bello, benvenuta Viola”, ha scritto Giusy Buscemi, “Auguri con tutto il cuore, benvenuta al mondo piccola Viola”, ha invece commentato Sara Zanier, ex collega di Centovetrine. Serena Iansiti è fidanzata da due anni con spagnolo Ferran Pareres Rubio. Il primo incontro tra i due è avvenuto al Centro sperimentale di Cinematografia.