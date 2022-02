Serena Enardu, il messaggio per il figlio Tommaso. L’influencer ha rivelato ai suoi fan di essere costretta a trascorrere 10 mesi lontano dal figlio. Lo avrebbe reso noto attraverso alcune Stories pubblicate su Instagram, dove avrebbe anche spiegato i motivi della decisione. E come potranno comprendere molte donne, non è mai facile per una mamma vivere simili momenti di separazione.

Lontano dalla mamma Serena ma anche dall’Italia. Tommaso, frutto dell’amore nato dalla precedente relazione tra La Enardu e il compagno che ha preceduto sia Giovanni Conversano che Pago, avrebbe preso la decisione di volare dritto e spedito verso Los Angeles, città dove avrà modo di frequentare una scuola, venendo ospitato da una famiglia del posto.

Una decisione importante tanto quanto l’esperienza in sè di responsabilizzazione. Mamma Serena in cuor suo è felice ma anche silenziosamente triste di sapere il figlio lontana da sè: “L’importante è vedere chi si ama felice, anche a costo di rinunciare fisicamente a lui”, ha dichiarato l’influencer sarda per poi aggiungere di prefissarsi l’impegno di andarlo a trovare dopo circa 6 mesi.





“Prima non si può”, ha precisato ancora Serena. La Enardu è sempre stata molto riservata circa il papà di Tommaso. L’influencer non avrebbe mai rivelato a nessuno l’identità dell’uomo pur specificando in diverse occasione che il papà di Tommaso si sarebbe allontanato “quando io ero incinta di un mese”. Una vicenda alquanto delicata come confermato dalla diretta interessata.

“La vicenda è delicata. Quando Tommaso sarà più grande, laddove lo vorrà fare, ne parlerà lui. Io non voglio aggiungere altro, è una questione estremamente personale”. E adesso, dopo tanti anni di condivisione e vicinanza, Tommaso ha deciso di sperimentare qualcosa che non menzionerà la presenza fisica della madre, come è accaduto fino ad ora. Una distanza che si farà sentire ma anche una realtà che ogni genitore, prima o poi, è chiamato a vivere con il cuore colmo di fiducia e di gioia.