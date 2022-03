“Ha un nuovo amore”. Serena Bortone: chi è il nuovo fidanzato famoso, 19 anni più giovane

Una notizia clamorosa ha travolto in queste ore la conduttrice televisiva del programma ‘Oggi è un altro giorno’, Serena Bortone. Infatti, pare proprio che abbia trovato l’amore e l’identikit del presunto nuovo fidanzato è inaspettato. I due si passano moltissimi anni, ben 19, visto che lei ha 51 anni e lui 32. La bellezza del ragazzo è davvero tanta, inoltre non stiamo parlando di uno qualunque. Il giovane ha un lavoro di tutto rispetto ed è amatissimo da tantissime persone.

Qualche settimana fa Serena Bortone si è commossa per l’esibizione di Amelia, una bimba che ha cantato la canzone di ‘Frozen’ in Ucraina per cercare di distrarsi dalla guerra. La sua esibizione, magistrale, è divenuta virale in tutto il mondo in pochissimi minuti ed è questo video che ha fatto vedere a ‘Oggi è un altro giorno’, Serena Bortone. “Appena Amelia ha iniziato a cantare, nel bunker è sceso un completo silenzio – ha raccontato una donna in un post Facebook – Tutti hanno smesso di fare quel che stavano facendo per ascoltarla”.





Non abbiamo conferme da parte di Serena Bortone, che per il momento sta tacendo su queste voci bomba di gossip, ma il sito ‘Dagospia’ non ha davvero dubbi. La donna è stata tra l’altro beccata in compagnia del probabile nuovo fidanzato nel recente passato. Lui infatti era stato ospitato nel programma Rai, ma la loro conoscenza non si sarebbe fermata lì. Dopo la puntata, avrebbero deciso di andare a cena insieme e sarebbe scattato quel qualcosa in più che fa immaginare una storia amorosa.

Il portale di Roberto D’Agostino ha quindi annunciato su Serena Bortone: “L’intervista non si è conclusa a via Teulada. I due sono stati avvistati a cena sabato sera, dopo che l’aitante nuova stella dell’opera aveva chiesto alla giornalista di mostrargli la ‘notte romana’ che si è conclusa nel ristorante dell’albergo Rhinoceros di Alda Fendi”. Colui che avrebbe conquistato il cuore della giornalista e conduttrice televisiva Rai sarebbe Lorenzo Viotti, che di professione fa il direttore d’orchestra.

Lorenzo Viotti, nato il 15 marzo del 1990 a Losanna (Svizzera), è ora direttore musicale dell”Orchestra Gulbenkian’ e direttore principale designato dell”Orchestra Filarmonica dei Paesi Bassi’, dell”Orchestra da camera dei Paesi Bassi’ e dell”Opera Nazionale neerlandese’. L”Orchestra Filarmonica dei Paesi Bassi’ l’ha diretta per la prima volta nel 2018. Lui ha studiato pianoforte, canto e percussioni in Francia, nella città di Lione.

“Brutte situazioni”. Soleil Sorge e Jeremias Rodriguez, perché si sono lasciati. Lei è chiara