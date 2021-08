Serena Autieri è uno dei volti più apprezzati dal pubblico del piccolo schermo, sia come attrice che come conduttrice. Sì, perché attualmente la bellissima e biondissima napoletana classe 1976 che per la cronaca è anche cantante è al timone di Dedicato, il nuovo programma Rai che farà compagnia al pubblico della prima rete fino al prossimo 10 settembre.

E a proposito di Rai, c’è odore di promozione per Serena Autieri. Stando a quanto riporta TvBlog, infatti, proprio lei potrebbe essere tra le novità del palinsesto autunnale della rete ammiraglia della tv pubblica. E ci sono anche i dettagli perché, si legge ancora sul sito, il nuovo impegno potrebbe riguardare la fascia pomeridiana del sabato, da qualche anno coperta da Marco Liorni e il suo Italia Sì.

Serena Autieri, la foto senza trucco in barca

Non ci sono altre news, al momento, sul format che si ritroverebbe a sfidare Amici di Maria De Filippi e Verissimo di Silvia Toffanin, due programmi molto seguiti in onda su Mediaset il sabato pomeriggio, ma il sito Dagospia aggiunge un’altra indiscrezione sul futuro televisivo di Serena Autieri: potrebbe essere scelta come voce narrante di un prime time dedicato ai reali inglesi, in onda quest’estate sempre su Rai1.





Insomma, anche se per adesso non ci sono conferme appare però evidente che Serena Autieri in questo momento sia molto stimata dai vertici della rete, “che peraltro qualche settimana fa le hanno affidato lo speciale (non riuscitissimo) di prima serata dedicato alla vittoria dell’Italia agli Europei di calcio”, aggiunge TvBlog. Anche il popolo di Instagram però apprezza e non poco la conduttrice e attrice napoletana.

Negli ultimi due post Serena Autieri, che sul social conta più di 500mila follower, si lascia immortalare durante una giornata in barca a Spalato e completamente al naturale. Via ogni tipo di make up, zero luci di scena: la padrona di casa di Dedicato in versione acqua e sapone è “se possibile ancora più bella”, scrive sotto Sandra Milo, una dei tantissimi a commentare gli scatti. “Una bambola”, scrive invece Tosca D’Aquino. Boom di like e di complimenti.