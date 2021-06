Abbiamo visto Selvaggia Roma all’ultimo GF Vip ma il sogno dell’ex protagonista di Temptation Island ed ex di Francesco Chiofalo è quello di diventare attrice. Finita la bella ma breve esperienza nella Casa più spiata di Cinecittà, infatti, l’influencer si è subito data da fare e si è affidata al regista teatrale Luciano Bottaro, per apprendere tutti i segreti del mestiere e studiare intensamente.

E poco tempo dopo il reality show di Alfonso Signorini è uscita la notizia della sua partecipazione al docu-film Napule, diretto dal famoso regista e sceneggiatore Enzo G. Castellari. “(…) Sono onoratissima di lavorare con un mostro sacro della cinematografia italiana e internazionale come Enzo G. Castellari”, aveva detto Selvaggia Roma a febbraio un’intervista rilasciata a AdnKronos.

Selvaggia Roma, spunta la foto col noto attore de La casa di carta



“Sicuramente, apportando il suo spessore incredibile, potrebbe rendere più reale il mio sogno di approdare su Netflix, magari proprio con questo nostro lavoro”, aveva poi aggiunto Selvaggia Roma. Che ora con una foto accende il gossip. Nei giorni scorsi si è mostrata in compagnia di Darko Perić, che tutti conosciamo benissimo per aver interpretato Helsinki ne La casa di carta, che tornerà su Netflix il 3 settembre con la prima parte della quinta e ultima stagione.







Selvaggia Roma ha postato uno scatto insieme all’attore della famosissima serie tv spagnola e scritto, scatenando completamente il popolo di Twitter che si è chiesto il perché di questo scatto: “E l’altro giorno con noi il my friend Darko”, ha scritto Selvaggia Roma nella didascalia del post. Inevitabile chiedersi se ci sia qualcosa che bolle in pentola.

Anche perché di recente Darko Perić è stato intervistato da Io Donna a cui ha anche rivelato di essere “già immerso nel film che sto per girare a Roma in estate con un cast italiano”. E infatti, come si vede dal suo profilo Instagram, di recente l’attore è stato proprio in Italia. L’incontro con Selvaggia Roma è quindi avvenuto per il film insieme? Dopo questa foto lo pensano in molti.