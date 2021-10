“È la sua fotocopia”. 30 anni, figlia vip, bellissima come i genitori: la somiglianza è incredibile

Questa meravigliosa ragazza ha 30 anni ed è appunto di una bellezza incredibile. I suoi genitori sono entrambi famosissimi e in particolare ha preso una somiglianza pazzesca con la sua adorata mamma. Lei è dunque venuta alla luce nel 1991 e quando era piccola ha preso parte ad alcuni film, quindi ha recitato, ma poi ha deciso che quello non era il mondo adatto alla sua persona e ha deciso di abbandonare il cinema e più in generale lo spettacolo perché preferisce la riservatezza.

Ha anche una sorella minore, che si è trasformata in una splendida creatura. La sorella ha comunque raccontato di alcuni problemi con i quali ha dovuto convivere: “C’erano persone che quando avevo 13 anni mi dicevano quanto fossi brutta, e come fosse possibile che due genitori e attori bellissimi avessero potuto generare una bambina così orribile. Mi sentivo brutta, sempre. Quello di oggi è un risultato immenso: la donna che sono diventata, step by step, mi ispira ogni giorno”.

Se lei è dunque distante dal cinema, la madre e il padre sono invece due icone planetarie. La sua mamma ha ricoperto un ruolo indimenticabile, che tutti hanno impresso nella loro memoria. Ma anche il papà non è stato affatto da meno, infatti ha inanellato in carriera una quantità industriale di pellicole. Ma la cosa che più ha lasciato a bocca aperta tutti è il fatto che sembri proprio la fotocopia della madre. Molti di voi potrebbero infatti già aver capito di chi stiamo parlando. Ora scopriamolo insieme.





Stiamo parlando di Scout Willis, sorella di Tallulah, ma soprattutto figlia dell’attrice Demi Moore e dell’attore Bruce Willis. La mamma di Scout Willis è infatti stata la protagonista del film di enorme successo, ‘Ghost’. In occasione del suo 30esimo compleanno, Demi Moore le ha fatto una dedica strappalacrime: “Ho la fortuna di imparare da te ogni singolo giorno. Mi ispiri. Ti ammiro. E sono onorata di essere tua madre. Di più: sono entusiasta di condividere questa vita con te. Ti amo alla follia! Ti amo all’infinito”.

Demi Moore è stata unita in matrimonio con Bruce Willis dal 1987 al 2000 e ha avuto le figlie Scout Willis, Tallulah e Rumer Glenn. Poi nel 2005 ha sposato l’attore Ashton Kutcher e nel novembre del 2011 hanno annunciato di essersi separati. Due anni più tardi è stato comunicato l’avvenuto divorzio. Il suo ultimo film, ‘Songbird’, risale al 2020. In tv l’anno scorso protagonista con la serie ‘Brave New World’.