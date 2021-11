“È nata a casa”. Il vip papà per la prima volta: la bella notizia solo ora, dopo giorni

“Benvenuta al mondo”. La prima figlia dell’attore è nata già da qualche giorno ma solo ora arriva l’annuncio ufficiale. Insieme dal 2017, la coppia ha comunicato il lieto evento su Instagram pubblicando delle tenerissime foto in bianco e nero della piccola. Che è nata in casa martedì 26 ottobre 2021, si legge nelle captino dei post in cui i neo mamma e papà svelano anche il nome: si chiama Pfeiffer Lucia la bambina ritratta mentre dorme tra le braccia amorevoli dell’attore.

Scott Speedman, che abbiamo visto anche nella serie tv You senza dimenticare il ruolo in Grey’s Anatomy, e la fidanzata Lindsay Rae Hofmann hanno dato il benvenuto alla loro prima erede, “Pfeiffer perché il suo cuore si senta sempre connesso alla natura e al mare e Lucia, per essere per sempre la nostra piccola ‘luce'”, ha spiegato lei nella didascalia del post. Quarantasei anni lui e trenta lei, sono al settimo cielo.

L’attore papà: è nata la prima figlia

Prima che la piccola Pfeiffer Lucia venisse al mondo, il suo famoso papà aveva svelato a People le emozioni di diventare genitore per la prima volta: ”Sono tremendamente eccitato – ha spiegato l’attore il mese scorso – Probabilmente non ero pronto da giovane, e ora sono pronto a cedere. Il tempismo è semplicemente fantastico”.





“Non ho idea di cosa accadrà – aveva aggiunto Scott Speedman sempre parlando a People – Ma tutti dicono che avere figli ti cambia la vita. E qualunque cosa significhi, sono entusiasta di scoprirlo”. La notizia della gravidanza era stata annunciata a maggio scorso, in occasione della festa della mamma.

Su Instagram Lindsday Rae Hofmann, stilista e co fondatrice di Juillet Swimwear, ha condiviso una foto col pancione e scritto: “In piena fioritura. La bambina Speedman in arrivo”. Sono seguiti diversi aggiornamenti sulla gravidanza, fino alla notizia del parto in casa, come sottolineato da entrambi i genitori, ovviamente accolta da un tripudio di cuori e congratulazioni di fan e colleghi.