La vita si tinge di rosa per l’ex protagonista del GF Sarah Nile: è incinta per la seconda volta e, come rivelato al Gender Reveal Party, aspetta una femminuccia dopo aver avuto Noah, che è nato il 9 aprile dello scorso anno dall’amore colorito Pierluigi Montuoro.

La notizia della gravidanza era arrivata dalla diretta interessata, che non si era limitata a condividere questa gioia coi fan meno di un mese fa ma aveva anche raccontato il duro percorso che aveva affrontato per rimanere incinta, ovvero la procreazione assistita.

Sarah Nile incinta di una bambina: il nome scelto

“Facevo da sola ogni giorno 4 siringhe di ormoni, più gel estradiolo e svariate compresse di estrogeni e non. Il percorso della PMA è una strada quasi sempre lunga, tortuosa, piena di difficoltà e ostacoli. Si può raggiungere la meta (cioè partorire tuo figlio) o purtroppo tentare per dieci anni e più e non farcela per lo sfinimento fisico, mentale, emotivo e economico”, le parole di Sarah Nile.

“Ho concepito mio figlio Noah dopo un calvario soprattutto mentale e emotivo con tanti fallimenti e momenti di sconforto, ma alla fine dopo tre anni ce l’ho fatta!! Dopo soli 3/4 mesi dal parto cesareo (data la mia età e la scarsa riserva ovarica) sono tornata dalla mia dottoressa per ricominciare da capo il percorso della PMA”. E Sarah Nile ora è di nuovo incinta.

Come detto, aveva già fatto sapere ai fan del futuro fiocco rosa. Attraverso un reel ha mostrato il party e gli invitati, tutti vestiti di rosa e di celeste e alla fine, dopo i palloncini bianchi che l’hanno spiazzata, la tutina rivelatrice: aspetta una femminuccia. Ora ha svelato anche il nome della sorellina di Noah. “We like pink. La principessa si chiamerà….EVAH”, ha scritto sotto a un video divertente “tutto rosa”. E tra le Storie ha mostrato già gli accessori con il nome stampato.