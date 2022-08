“Si è sposata”. Nozze da favola per l’attrice: il sì dopo 5 splendidi anni di fidanzamento

Momento di grandissima emozione per la famosa attrice, che è finalmente convolata a nozze. Dopo 5 anni trascorsi al fianco del suo partner, anche lui vip, ha deciso di dire sì e dichiarare amore eterno per lui. Stiamo parlando di Sarah Hyland, che si è unita in matrimonio. A rendere ancora più bella e commovente la cerimonia è stata la presenza di un noto collega della giovane, che ha officiato i suoi fiori d’arancio. E anche lui ha pubblicato diverse immagini del meraviglioso evento sul suo profilo Instagram.

Sarah Hyland ha organizzato il suo matrimonio a 5 anni di distanza dal fidanzamento con colui che è diventato ora suo marito, conosciuto nel 2017. Da quel momento in poi non si sono più lasciati e hanno coronato uno dei sogni più belli. L’attore che ha sposato i due piccioncini ha commentato sui social: “Ho avuto il miglior posto in casa per questo sbalorditivo matrimonio. Che onore sposare i miei due cari amici”. E insieme a lui c’erano anche tanti altri colleghi che hanno condiviso esperienze uniche sul set. (Leggi anche “Mi vuoi sposare?”. Sorpresa al Jova Beach Party, proposta di nozze vip davanti a 20mila persone)





Sarah Hyland si è unita in matrimonio con Wells Adams

Spettacolari anche i vestiti da sposa utilizzati da Sarah Hyland, che ha reso il matrimonio indimenticabile. Ne ha usati per la precisione due e sono stati griffati da Vera Wang. Come spiegato da Today, il primo abito è stato indossato durante la cerimonia in sé, infatti ha scelto un vestito da ballo di seta di colore avorio e la presenza di uno spacco sulla gonna. Poi nel corso del ricevimento ha messo un vestito di colore bianco, che è stato impreziosito dalla presenza di maniche in tulle drappeggiate.

A sposarsi nella meravigliosa cornice dei giardini della Sunstone Winery, negli Stati Uniti e precisamente a Santa Ynez nello stato della California, è stata l’attrice della serie tv Modern Family con il personaggio tv nonché deejay Wells Adams. Colui che ha celebrato il matrimonio è stato l’attore Jesse Tyler Ferguson, mentre gli altri vip della serie presenti erano Ariel Winter, Julie Bowen, Sofia Vergara e Nolan Gould. Ricordiamo che lei interpreta il personaggio molto amato di Haley Dunphy.

Sarah Hyland ha 31 anni e per quanto riguarda la sua vita privata, in passato è stata fidanzata con l’attore Matt Prokop. La love story era terminata in modo grave con il tentato omicidio nei confronti dell’attrice, avvenuto nel 2014. Wells Adams ha invece 38 anni ed è stato protagonista nelle trasmissioni Bachelor in paradise: Alla ricerca dell’amore e Best in Dough.

