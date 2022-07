“È nata Maria”. Fiocco rosa per l’attrice italiana, mamma per la prima volta

Fiocco rosa sulla porta della giovane attrice italiana: Sara Serraiocco mamma per la prima volta. La bimba si chiama Maria. Riservatissima, in questi ultimi mesi ha condiviso alcune immagini della dolce attesa ma poi ha condiviso sui social la notizia riportata dal magazine Vanity Fair, senza aggiungere ulteriori commenti.

La piccola Maria, di cui quindi non si hanno foto né informazioni dettagliate, è venuta al mondo nel pomeriggio di giovedì 21 luglio 2022. Come detto, è la prima figlia per l’attrice che nel 2020 è stata premiata col Nastro d’argento alla migliore attrice non protagonista per Non odiare.





Sara Serraiocco mamma: nata la prima figlia dell’attrice

A differenza di molte sue colleghe e comunque volti noti, Sara Serraiocco, che il prossimo 13 agosto compirà 32 anni, non ha condiviso col suo pubblico social il percorso fatto in questi 9 mesi dall’arrivo della piccola Maria. Ma poco stupisce dal momento che ha sempre protetto il suo privato.

La sua vita professionale invece va alla grande ed è sotto gli occhi tutti: vedremo presto Sara Serraiocco in 4 nuovi progetti: Il primo giorno della mia vita di Paolo Genovese, Siccità di Paolo Virzi, Il Signore delle formiche di Gianni Amelio e poi Il ritorno di Casanova di Gabriele Salvatores.

Da un paio di giorni giovane mamma, Sara Serraiocco ha iniziato molto presto la carriera di attrice, dopo aver frequentato il Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Dopo piccole parti in tv, in fiction di successo come R.I.S. Roma – Delitti imperfetti 3 ha ottenuto il ruolo da protagonista in Salvo, film che ha vinto il Grand Prix de la Semaine de la Critique al Festival del film di Cannes 2013.

“È nato Leonardo Falco Maria”. Secondo fiocco celeste per l’ex tronista UeD