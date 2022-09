Belen Rodriguez e Stefano De Martino, primo giorno di scuola per il figlio Santiago. Anche per i vip, vacanze estive finite. Si torna a lavoro e i più piccoli a scuola. Santiago non poteva che essere accompagnato dai genitori nel giorno sempre più emozionante che segna il nuovo inizio dell’anno scolastico, con esperienze ancora tutte da vivere.

Santiago De Martino a scuola. Ebbene si, la campanella ha segnato con il suo suono l'inizio di un nuovo anno scolastico. E per i genitori è sempre una grande emozione vedere i propri figli varcare la soglia del portone con lo zaino in spalla e la manina tesa a salutarli.





Santiago De Martino a scuola, ma quanto costa l’istituto?

Belen Rodriguez non poteva che condividere con i fan quel momento. Il video su Instagram mostra chiaramente il piccolo Santiago con lo zaino prima di arrivare a scuola e anche mentre cammina al fianco del compagnetto ritrovato dopo le vacanze estive.

“La scuola americana è una scuola privata prima di tutto. Io andavo alla statale inizialmente, non avevamo soldini per pagare la retta”, aveva spiegato tempo fa Belen Rodriguez. Ma il costo dell’istituto frequentato da Santiago De Martino?

Non è certo una scelta che possono prendere tutti. Infatti solo la richiesta di ammissione costa 300 euro, a cui si aggiungono dai 1.000 ai 5.000 euro come retta di primo ingresso nel circuito didattico a seconda dell’età dei bambini. Scatta poi l’iscrizione vera e propria con 1.350 euro ai quali ne vanno aggiunti “ulteriori 500 di mora in caso di ritardi”.

Poi le rette annuali che variano dagli 11mila ai 23.400 euro l’anno. E considerando l’età di Santiago, scattano le varie ipotesi sulla somma da capogiro; qualcuno ha ipotizzato circa “20.200 euro l’anno”. I media hanno dato un’occhiata al sito dell’istituto per capirlo approsimativamente.

