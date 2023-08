Arrivano importanti conferme sulla vita privata di Sangiovanni. Il cantante non si può nascondere più, infatti avrebbe una nuova fidanzata come è stato possibile scorgere in quest’ultimo periodo. Ci sono state delle segnalazioni giunte all’esperto di gossip Amedeo Venza, il quale ha anche diffuso delle immagini che lo ritraggono insieme a colei che sarebbe la sua partner, dopo la rottura definitiva con l’ex dolce metà Giulia Stabile.

Anche sulla ballerina sono emerse delle voci, ma nulla di certo, invece Sangiovanni avrebbe proprio concretizzato tutto e ha al suo fianco una nuova fidanzata. Dato che con questa ragazza è stato visto in più occasioni, a testimonianza del fatto che si stiano proprio frequentando e che non siamo in presenza di un rapporto semplicemente amichevole. Ma vediamo insieme che tipo di dettagli sono stati forniti ai fan dell’artista.

Sangiovanni, chi è la nuova fidanzata: il nome e nuove foto insieme

Quindi, Giulia è definitivamente un capitolo chiuso nella vita del giovane cantante. Sangiovanni è felicemente legato alla nuova fidanzata e si attendono ora anche delle attività social. L’ex concorrente di Amici potrebbe infatti uscire allo scoperto presentandola ufficialmente ai suoi fan. Per adesso bisogna per accontentarsi delle indiscrezioni, rilanciate da Venza, che ha dunque svelato alcuni particolari sulla neo coppia.

Ecco cosa ha scritto l’esperto di gossip: “Si chiama Alessia la ragazza che Sangiovanni starebbe frequentando! Qui alcune foto recenti e non dove combaciano tante cose, dal bracciale (indossato da lui in u video di Radio Italia) e da lei durante un pranzo! Poi ancora insieme nello stesso tavolo ad una cena e due giorni fa nella stessa discoteca!”. Si era detto in precedenza che lei fosse una sua fan, ma non abbiamo altre informazioni sulla giovane.

Poche ore fa Sangiovanni ha invece postato un’altra novità relativa alla sua vita lavorativa. In occasione dei 20 anni dei Negramaro, lui canterà con loro il prossimo 12 agosto all’Aeroporto Fortunato Cesari di Galatina, in provincia di Lecce.