“Non mi basta più”. Sangiovanni ‘gela’ Giulia Stabile: le sue parole agitano i fan della coppia

Sangiovanni e Giulia Stabile sono diventati una coppia grazie ad ‘Amici 20′. Nell’ultima edizione del talent show, che li ha visti grandi protagonisti col successo della ballerina e il secondo posto del cantante, si sono conosciuti e innamorati. E la loro storia d’amore prosegue anche al di fuori della scuola di Maria De Filippi. Però qualche piccolo intoppo inizia a farsi sentire e le parole proferite dall’artista hanno un po’ fatto preoccupare i fan di entrambi, che si augurano non sia un campanello di allarme.

Qualche giorno fa Sangiovanni ha ricevuto a livello professionale una notizia bomba. Grazie alla sua canzone ‘Malibu’ ha quindi avuto come riconoscimento il disco di platino fuori dall’Italia e più precisamente in Svizzera. Nessun cantante della storia di ‘Amici’ era riuscito in questo intento, quindi non può che ritenersi onorato di aver raggiunto prima di tutti questo ambito obiettivo. E adesso la strada verso il suo futuro professionale è sempre più spianata e tutti sono convinti che riuscirà a sorprendere ancora.

Sangiovanni ha rilasciato un’intervista a ‘Big’ e ha parlato del futuro di lui insieme alla sua dolce metà Ha tanta voglia di vederla e ormai non gli basta più sentirla solamente ogni tanto. Il suo desiderio è quello di poter condividere molti momenti della giornata insieme a Giulia. Cosa che finora non è stato possibile fare. Il giovane si è anche soffermato sull’ipotesi convivenza e ha spiegato nei dettagli cosa ne pensa in merito. Una cosa è sicura: c’è bisogno di qualche cambiamento importante.





Ecco quello che ha dichiarato Sangiovanni sulla sua fidanzata: “Quando ero in casetta volevo avere i miei spazi, ora non li voglio più. Voglio stare con Giulia, sentirla non mi basta. Qualcuno ci ha chiesto se abbiamo intenzione di andare a convivere, ma per quello è troppo presto”. Nessuna volontà allo stato attuale di condividere una casa insieme, ma serve vedersi di più per conoscersi ancora più a fondo. Staremo a vedere se riusciranno nell’intento di trascorrere più giorni solamente tra di loro.

Giorni fa Mara Venier ha fatto restare senza parole la fidanzata di Sangiovanni: “Ho visto le meravigliose foto tue con il tuo moroso, la copertina di Vanity Fair…”. Come ha reagito Giulia Stabile? Un sorriso in primo piano e nessun ulteriore commento da rivelare, la ballerina è rimasta decisamente spiazzata dalla frase pronunciata da Mara, al punto che la conduttrice ha subito provato a cambiare argomento.