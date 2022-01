L’attore italiano e la compagna genitori per la prima volta. L’annuncio sui social: “10/01/2022 Benvenuta ISABEL ❤️. Mi hai dato il ruolo più bello che potessi avere in questa vita: sono il papà più felice del Mondo😍”. A dare la notizia della gravidanza della compagna era stato sempre lui mentre erano in vacanza in Puglia. Poche settimane fa, mentre aspettava la nascita della piccola, le aveva dedicato una canzone che aveva toccato il cuore di tanti fan. “Vieni qui accanto a me e resta ancora un po’”.



“Credi a me, alla storia che ti racconterò. Guardo una serie con te, tanto lo so che dormirai su di me, e questo è bello. Vive al sicuro perchè va nel cuore questa canzone per te, scritta per amore. Io ci sarò…e proteggerò il sorriso nei tuoi occhi. Ci sarò sempre accanto a te. Io racconterò quella favola. Ci sorprenderà, non ci troverà mai stanchi. Io racconterò quella favola che tu sei per me”. Lui è Samuele Cavallo.



La mamma della piccola Isabel e compagna di Samuele Cavallo è Elisa Angelini. Nativo di Fasano, in provincia di Brindisi (Puglia), l’11 gennaio 1988, Samuele Cavallo è nel cast di un posto al sole dal 2019. Uno dei suoi più grandi sogni è quello di partecipare al Festival di Sanremo. La sua carriera è decisamente eclettica, dal momento che è anche un ballerino, musicista e cantautore.







Nel 2006 Samuele Cavallo ha recitato nel film La terra di Sergio Rubini e ha debuttato a teatro in Poveri ma belli con Massimo Ranieri. Nel 2020 è uscito il suo singolo “Ed io non so cambiare” e il suo sogno è partecipare al Festival di Sanremo. Ha lavorato in diversi celebri musical come Dirty Dancing, Ghost il musical, West Side Story, La febbre del sabato sera, A Chorus Line, Priscilla La Regina del deserto, The Bodyguard.



Samuele Cavallo ha raccontato un aneddoto riguardo il suo provino per il ruolo di Samuel in Un Posto al Sole. Pare infatti che inizialmente non prestò molto attenzione alla comunicazione inviatagli dal suo agente, pensando che fosse uno scherzo per via di alcuni riferimenti al personaggio: non solo Samuel è un cantautore solare e spensierato come Samuele, ma doveva anche fare di cognome Cavallo, come lo stesso attore!