“Sta per nascere”. La coppia vip della tv fa il grande annuncio. E svela anche il nome del bebè

La notizia più bella l’avevano già annunciata tempo fa e ora il momento tanto atteso sta per arrivare. Samuel Peron e Tania Bambaci aspettano un figlio e, nel corso della puntata del 23 settembre di Oggi è un altro giorno di Serena Bortone, hanno svelato pubblicamente il nome scelto. E hanno anche informato il pubblico che il parto è davvero questione di pochissimo tempo. Mancano una manciata di giorni e poi potranno comunicare a tutti l’avvenuta nascita del bebè. Un’emozione per loro difficile da spiegare a parole.

E la Bortone li ha voluti ospiti proprio a ridosso del parto per avere in anteprima qualche notizia in più. Ci è riuscita perché Samuel Peron e Tania Bambaci si sono soffermati sul figlio in arrivo e il nome per lui non è più un segreto. Per il ballerino di Ballando con le stelle una gioia enorme, dopo aver vissuto una delle pagine più nere della sua vita personale con la morte dell’adorata mamma. Quest’ultima è stata in grado di sapere che sarebbe diventata nonna, ma non ce l’ha fatta a sopravvivere per veder nascere il nipote.

Samuel Peron e Tania Bambaci, figlio in arrivo: scelto il nome

Durante la conversazione ad Oggi è un altro giorno con Serena Bortone, Samuel Peron e Tania Bambaci hanno sciolto le riserve e oltre a confermare il fatto che il figlio che sta per arrivare è appunto un maschio, hanno deciso di rispondere alla domanda della conduttrice svelando anche il suo nome. Finora sui social sia lei che il ballerino hanno postato diverse immagini della gravidanza della donna, ma non era emerso il nome del piccolo che verrà alla luce. Ma ora sappiamo davvero tutto.

Innanzitutto Samuel Peron e Tania Bambaci hanno rivelato che mancano pochi giorni e poi il bimbo nascerà. Infatti, dal 30 settembre ogni giorno potrebbe essere quello utile per il parto. Parlando del nome invece, hanno affermato che il piccolo si chiamerà Leonardo per onorare Leonardo da Vinci. E ora non vedono l’ora di abbracciare il loro primogenito. Questi sono giorni di attesa snervanti, poi quando arriverà il fatidico giorno si augurano di vivere esclusivamente giorni meravigliosi da genitori.

In tv Samuel Peron è stato protagonista anche come inviato di Buongiorno benessere, ospite ricorrente dal 2022 di Oggi è un altro giorno e inviato, sempre quest’anno di Weekly e Camper. Tania Bambaci invece è un’attrice e modella ed è stata attiva in alcune fiction come Squadra Antimafia, Maltese Il romanzo del Commissario e Il cacciatore.