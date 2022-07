“Non posso dimenticare”. Samuel Peron e quella ferita che non guarisce. Tutto il suo dolore

Samuel Peron e il dolore per la mamma morta. Negli ultimi giorni il ballerino di Ballando con le Stelle sta vivendo emozioni contrastanti. Da una parte la gioia di diventare papà, tra qualche settimana infatti nascerà il suo primogenito. Frutto dell’amore con Tania Bambaci, fidanzata di lunga data del ballerino. Dall’altra però c’è la sofferenza per la perdita dell’amata mamma avvenuta nel maggio scorso.

“Lo salutiamo con un affetto e un abbraccio fortissimo – le parole di Serena Bortone che ha dato la notizia – La mamma non è stata bene in queste settimane e purtroppo è scomparsa ieri. Io voglio dire una cosa a mamma Gianna: devi essere stata una donna veramente formidabile per aver cresciuto un figlio così per bene, brillante e gentile”. Recentemente Samuel Peron ha parlato nuovamente del dolore per la mamma morta, a dimostrazione di un fortissimo legame tra i due.





Samuel Peron e il dolore per la perdita della mamma

Samuel Peron ha parlato del dolore per la mamma morta nel corso di un’intervista a DiPiùTv: “Penso sempre a lei e sapere che non ha potuto vivere la gioia di diventare nonna mi addolora. Ma mia madre mi ha insegnato la gioia ed io voglio sorridere sempre anche e soprattutto quando la ricordo”.

Il destino ha voluto che proprio in questi giorni Samuel Peron e la fidanzata Tania Bambaci scoprissero che presto diventeranno genitori. Anche se non si conosce ancora il sesso del bebè: “Non vogliamo ancora svelare il sesso della nostra creatura, non lo abbiamo detto a nessuno, desideriamo che per gli altri sia una sorpresa”.

Nel frattempo proseguono gli impegni professionali sia per Samuel Peron che per la compagna Tania Bambaci. Il primo, infatti, al momento è un inviato di Rai1 sia del programma Camper, condotto da Roberta Morise e Tinto, sia di Weekly con Carolina Rey e Fabio Gallo. La fidanzata, invece, è protagonista nel film “L’altra luna” che è nelle sale cinematografiche in queste settimane.

