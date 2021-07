È finita la storia tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola. I due si erano conosciuti nello studio di Uomini e Donne. Lei nelle vesti di tronista e lui in quelle del corteggiatore: lei lo ha scelto e da quel momento è iniziata una storia che, per, ha avuto vita breve. L’ex tronista ha ufficializzato la rottura su Instagram: “Fin quando le discoteche saranno più importanti di me – ha scritto dal suo account – io non saprò rimanere. Non riesco a stare in una relazione in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura (…) Mi ero concessa di essere vulnerabile, avevo avuto il coraggio di togliere il mio scudo e abbassare ogni difesa. Non riesco a stare in una relazione in cui manca il dialogo, in cui non ci sono abbracci o attenzioni di nessuna natura”.

Alessio Ceniccola ha utilizzato i social per spiegare il suo punto di vista: “Mi sono addormentato pensando al momento in cui ti avrei rivisto – ha scritto Alessio su Instagram – dopo questa tempesta nata da una goccia d’acqua, che ho cercato di asciugare subito, ma che non mi è stato possibile fare perché bloccato sia materialmente (telefono, messaggi, social) sia mentalmente dalle brutte frasi offensive, che non merito e che mi hanno profondamente ferito. Non sei riuscita ad aspettare di guardarmi negli occhi e, dirmi che tutte quelle cose brutte che mi hai scritto non le pensavi, ma che erano state dettate dalla rabbia, come invece mi hanno detto persone che ti conoscono con le quali ti sei confidata”.

Insomma una rottura brusca di questa relazione iniziata lo scorso maggio nel dating show di Maria De Filippi. Chi non è convinto di come siano andate le cose è l’esperta di gossip Deianira Marzano, che sospetta che tra i due ragazzi possa esserci un accordo per far parlare di loro. Le spiegazioni che Samantha Curcio ha dato su Instagram non hanno convinto Deianira Marzano. Infatti, quest’ultima è convinta che questo addio tra i due ex volti di Uomini e Donne sia solo un accordo.





Su Instagram Deianira Marzano ha detto che, nel momento in cui ha condiviso gli scatti dell’ex corteggiatore in compagnia di un’altra ragazza, è stata contattata dalla giovane che le aveva realizzate in discoteca, la quale ha voluto sapere come avesse fatto ad ottenerle. Quest’ultima ha spiegato di aver mandato le immagini solo all’ex tronista e non riusciva a capire come mai fossero finite nelle mani dell’esperta di gossip. Quest’ultima ha rivelato di averle ricevute su Instagram da un account che si occupa di poesie e aforismi d’amore. “Chi ci sta dietro quella pagina di poesie? Come faceva ad avere le foto?”, si è domandata la Marzano.

Pertanto Deianira Marzano è convinta che i due ex fidanzati possano essersi messi d’accordo riguardo le foto con quella ragazza. Sempre secondo la nota influencer campana, è strano l’annuncio che l’ex tronista ha fatto su Instagram ancor prima di avere un confronto diretto con il fidanzato. Insomma per Deianira Marzano in questa storia ci sono delle cose che non tornano.