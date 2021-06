Samantha Curcio e Alessio Ceniccola, qual’è la situazione? La storia dei due ex protagonisti di Uomini e Donne continua a far discutere. Vi abbiamo raccontato quello che è successo subito dopo che i due hanno lasciato lo studio del dating show e hanno iniziato la loro relazione. Qualche giorno fa Samantha era stata pesantemente attaccata sui social dai soliti hater. E il suo Alessio non si è fatto pregare e ha difeso la sua donna con toni molto duri.

“Sono sfig…ti, o sfig…te. Contano zero. Zero” dice Ceniccola, che promette battaglia: “Più mandate sti messaggi più non fate niente. Vi asfalto a tutti, uno per uno arrivo a tutti”. “Ennesima sfig..ta che nella vita ha poco – le parole di Alessio a difesa della sua Samantha – Sono schifato, voglio portare avanti questa battaglia fino alla morte. Voglio far capire a tutti quanto la gente fa schifo”. Ora però da più parti si parla di una crisi tra i due. Come stanno realmente le cose?

È bastato un week end l’uno lontano dall’altra per accendere subito il gossip: è davvero finita tra Samantha Curcio e Alessio Ceniccola? Sono stati numerosi gli articoli che hanno parlato di una possibile rottura tra i due. “Crisi”, “È già finita”, “Hanno litigato”, tutti dello stesso tenore i contenuti dedicati all’ex tronista e al corteggiatore. D’altra parte lo stesso Alessio aveva alimentato certe voci confessando: “Litighiamo spesso…”.





Adesso però lo stesso Alessio ha deciso di intervenire per placare certe insinuazioni: “Con Samantha – le parole dell’ex corteggiatore – non è successo nulla, lei sta a Sapri a casa, io sono rimasto a Roma. Non c’è niente, tutto bene, non ci sono problemi”. Poi ha rincarato la dose, tanto per essere ancora più chiari: “Se devono fare il lavoro loro, lo facessero in modo corretto senza bugie, non dite caxxate per fare i soldi. Va bene tutto ma per fare 3 euro a post. Sto incaxxato nero, tutte ste pagine lucrano su di voi che fate swipe up per leggere gli articoli”.

Sempre Alessio Ceniccola ha voluto anche condividere una foto di Samantha con la scritta: “UeD, Samantha e Alessio già fanno un passo indietro? Ecco che succede tra i due”. E subito sotto tante faccine che ridono, come dire: “Ma quale crisi? Mi fate ridere”. Sulla stessa lunghezza d’onda Samantha che ha spiegato come un semplice: “Torno qualche giorno a casa per stare un po’ con la mia famiglia” avesse scatenato tante voci infondate. Insomma solo fake news, tra Alessio e Samantha la storia va avanti. A dispetto delle malelingue.