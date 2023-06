Salvo Sottile e la storia con la senatrice. Lo scoop di questo caldo avvio d’estate lo dà Alberto Dandolo su Oggi. In realtà di questa frequentazione si era già parlato a fine febbraio: era stato il Messaggero a rivelare che tra il giornalista e conduttore Rai e la nota esponente politica membro del governo guidato da Giorgia Meloni ci fosse del tenero. Ora arriva la conferma. Pochi giorni fa vi avevamo parlato della svolta nella vita professionale dell’ex volto di Quarto Grado su Rete4.

Nelle ultime tre stagioni, invece, Salvo Sottile ha guidato I Fatti Vostri, il programma di Rai2 ereditato da Giancarlo Magalli. Adesso, però, il sito TvBlog parla di un cambiamento in vista. Il giornalista ha indirettamente confermato l’addio salutando il pubblico con un messaggio “Grazie, è stato bellissimo” che tutto sembra tranne un arrivederci. Al suo posto il collega Tiberio Timperi, recentemente al centro delle polemiche per un alterco in diretta con Gianni Ippoliti. Ma ora torniamo al gossip…

Salvo Sottile beccato in compagnia della senatrice

Salvo Sottile è stato pizzicato domencia 25 giugno in piscina, precisamente al Forte Village di Santa Margherita di Pula (Cagliari) in compagnia della senatrice Lucia Bergonzoni. Quest’ultima si trovava in Sardegna in veste ufficiale, come sottosegretario alla Cultura in quota Lega, per partecipare al “Filming Italy Sardegna Festival”. L’evento è stato organizzato da Tiziana Rocca. La senatrice era presente al convegno “La sala cinematografica allunga al stagione e si prepara alla Revolution”.

Salvo Sottile e Lucia Bergonzoni insieme in piscina per un po’ di relax. Ce n’è per riaccendere il gossip che da qualche tempo li riguarda. A febbraio scorso alla domanda se tra loro ci fosse una relazione il giornalista ha risposto: “Nooo… È una persona che conosco e alla quale voglio molto bene. Punto”. Ora, però, ci sono le prove: Dandolo ha pubblicato su Instagram un video dove compaiono entrambi.

Fatto sta che che Salvo Sottile e Lucia Bergonzoni sono stati beccati insieme proprio a poche ore dalla foto pubblicata dal giornalista e geolocalizzata proprio in Sardegna. Insomma, non è che il conduttore faccia di tutto per nascondere la liaison. Ora forse è ancora presto per parlare di relazione, ma qualcosa bolle in pentola… Sulle rispettive precedenti storie Sottile è stato sposato con la collega Sara Varetto dalla quale ha avuto due figli, Giuseppe (18 anni) e Maya (12). La Bergonzoni, invece, non si è mai sposata e non ha figli.

