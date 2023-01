Salvatore Di Carlo ha una nuova fidanzata. Ormai non ci sarebbero più dubbi sull’ex volto di Uomini e Donne, che dopo aver interrotto il matrimonio con Teresa Cilia ha deciso di buttarsi tra le braccia di un’altra ragazza. Questa comunque non è l’unica segnalazione sul conto del giovane, dato che si era vociferato di una love story con Sofia Tomà. Ora invece Deianira Marzano è riuscita in esclusiva a beccarli mentre la nuova coppia era insieme. E ora il suo cuore sarebbe tornato a battere davvero per qualcuna.

In particolare si era detto che Salvatore Di Carlo avesse come nuova fidanzata Sofia perché lo scorso mese di novembre era stato paparazzato con l’ex Miss Italia nei pressi di un centro commerciale nella città di Catania. Non sappiamo se ci sia stato un flirt di breve durata o qualcosa in più, ma sta di fatto che quella conoscenza sarebbe già finita. Perché lui ha già voltato pagina ancora una volta e amerebbe un’altra donna. Andiamo a vedere insieme cosa ha detto l’influencer, amica di Amedeo Venza.

Leggi anche: “Ha scelto una famosa”. L’ambito vip italiano si scopre: presentata la sua bellissima fidanzata





Salvatore Di Carlo avrebbe una nuova fidanzata

Dopo che Salvatore Di Carlo è stato visto in compagnia di quella che sarebbe la sua nuova fidanzata, è intervenuta anche l’ex moglie Teresa Cilia. Interpellata dai suoi follower, ha reagito in questo modo come riportato da Coming Soon: “Il tuo buongiorno si vede dal mattino. Devo dire che mi state mandando tantissimi messaggi. Già sapete a che cosa mi riferisco. Ovviamente preferisco non rispondere. Posso solo dire che ognuno della sua vita è libero di fare ciò che vuole. L’importante è avere sempre la coscienza pulita. Nel senso che poi bisogna andare a letto sereni nella vita. Io fortunatamente dormo serena, mangio serena e mi sveglio anche serena perché fino a quando una persona non fa del male può stare tranquilla”.

Deianira Marzano ha invece postato un breve filmato che ha immortalato Salvatore di UeD insieme a questa ragazza dai capelli mori: “Iniziamo la giornata con uno scoop: Salvatore Di Carlo, ex di Teresa Cilia, si è fidanzato. Forse lo era già da prima. Beccati”. Non sono stati forniti ulteriori dettagli, quindi non possiamo darvi ulteriori informazioni sull’identikit della giovane. Ma non è da escludere a priori la possibilità che nei prossimi giorni lui possa uscire allo scoperto, pubblicando una foto di coppia.

Ma successivamente Deianira ha postato altre due foto, che hanno invece riguardato proprio l’ex Teresa Cilia: “Teresa Cilia con il suo nuovo amore!”. Quindi, ormai sarebbero entrambi ad aver ritrovato la felicità e un’altra anima gemella. Il loro matrimonio è solo un lontano ricordo.