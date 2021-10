Le star sono sempre tanto attese sui red carpet ma ora a quanto pare sono più attesi i loro figli. L’esempio più recente è quello di Angelina Jolie, che alle premiere del film Eternals è sempre accompagnata da Shilou e dagli altri figli. A Los Angeles c’erano tutti tranne Pax, oggi 17enne, ma la diva si è presentata con Maddox, 20 anni, Zahara, 16, Shilou, 15 e i gemelli 13enni Vivienne e Knox.

Ma l’attenzione di tutti si è concentrata appunto su Shiloh Jolie Pitt e non solo perché è diventata una splendida adolescente e il mix perfetto dei suoi famosi e bellissimi genitori. Ma anche perché ha lasciato a casa gli abiti maschili che l’hanno contraddistinta fino a poche settimane fa per un abito da sera beige della madre proprio come la sorella Zahara. Ma a proposito del nuovo film della Marvel, alla prima londinese un’altra figlia vip ha rubato la scena a tutti: Valentina Paloma Pinault, che ha accompagnato mamma Salma Hayek.

Chi è Valentina Paloma Pinault

Valentina Paloma Pinault è la figlia oggi 14enne dell’attrice Salma Hayek e del magnate della moda François-Henri Pinault, che sempre più spesso sfila sul red carpet con la famosa mamma. Lo ha fatto anche a Londra e, sebbene non abbia alcun tipo di esperienza nel mondo dello spettacolo, ha dimostrato di sentirsi a perfetto agio di fonte ai fotografi.





Accanto alla madre, che per l’occasione ha un lungo abito a righe sui toni del rosso tempestato di paillettes scintillanti di Saint Laurent, Valentina Paloma Pinault ha sfoggiato adorabile minidress a pois aderente e drappeggiato (aveva scelto i pois anche per la prima di Eternals a Los Angeles) abbinato a un paio di sandali di velluto con la zeppa e a un mezzo raccolto. Bellissima.

Nata il 21 settembre del 2007, Valentina Paloma Pinault sta diventando sempre più simile alla madre, con cui ha un rapporto molto speciale. Pur essendo cresciuta tra i flash è comunque riuscita a mantenere una certa riservatezza. Non ha un account Instagram per esempio e tutto quello che si sa di lei arriva dal social della madre. Si sa però che è appassionata di musica (le sue cantanti preferite sono Billie Eilish e Ariana Grande) e di moda, dove sta iniziando a muovere i primi passi.