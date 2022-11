Nonno per la terza volta: la figlia di Sal Da Vinci è incinta del primo figlio. Poco dopo il matrimonio, Anna Chiara Sorrentino ha rivelato di essere in attesa del suo primo bebè e poi, con il caratteristico gender reveal party, ha annunciato quale sarà il suo sesso: un maschietto.

E così la famiglia del cantante napoletano si allarga ancora una volta. Anche il figlio Francesco infatti ha di recente svelato che diventerà padre per la seconda volta di una bambina, dopo aver avuto il piccolo Sal Jr.

Leggi anche: “La sposa più bella”. La figlia del cantante italiano ha detto sì: l’emozione del papà, l’abito e la cerimonia da sogno





Sal Da Vinci, la figlia Anna Chiara è incinta

A giungo scorso la figlia di Sal Da Vinci si è sposata. E come da tradizione è stato lui ad accompagnare la bella Anna Chiara, appena 23enne, all’altare per poi dedicarle bellissime parole sui social nel suo giorno speciale: “Ho sempre desiderato vederti insieme ad un uomo che ti apprezzasse per la donna che sei. Un uomo che ti amasse e che ti rispettasse sempre qualsiasi cosa accada…e che ti difenda sempre a spada tratta”.

“Perché nonostante tu ormai sia una donna che sta per incamminarsi per la sua strada – continuava il post – , io ti vedo sempre la mia piccola bambina. Desidero che vi perdiate negli occhi l’uno e dell’altro… amandovi incondizionatamente. Insomma Annachiara… rendimi felice con la tua felicità. Il tuo papà Sal”. Ora, pochi mesi dopo, un’altra bella notizia: l’arrivo di un bebè.

Anna Chiara Sorrentino e il marito Salvatore Santoro hanno annunciato che diventeranno presto genitori di un maschietto davanti a palloncini rosa e celesti, che all’improvviso si sono colorati solo di celeste: ”Porto in grembo il mio principe azzurro”, ha scritto la figlia di Sal Da Vinci. E lui: “Che Gioia! Che Emozione! Che Felicità!”.