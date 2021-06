Sabrina Salerno, il suo fisico a 53 anni lascia tutti a bocca aperta

Non sembra neanche vero, ma è finalmente tornato possibile viaggiare dopo il lungo periodo di lockdown. Tantissimi vip hanno deciso di darsi alla macchia non appena si è deciso di riaprire e fra questi ha deciso di partire per un viaggio in Italia anche la mitica e iconica Sabrina Salerno. Cantante e attrice, bomba sexy a capo degli anni ’80.

Sabrina Salerno, un nome e una garanzia. Nonostante non sia più protagonista di uno spazio in tv, non smette di avere molto seguito. Ma scopriamo insieme dove la bellissima diva ha deciso di intrattenersi durante questi giorni assolati. Ebbene, i suoi scatti a Venezia e in Liguria postati sui social hanno mandato in tilt tutti i suoi 870Mila follower.

Sabrina Salerno ha abbandonato per qualche giorno la sua Mogliano Veneto, in provincia di Treviso, luogo in cui vive da diversi anni. Lo ha fatto in favore di un rilassante weekend nella favolosa Venezia. L’indimenticabile artista che cantava l’evergreen ‘Siamo Donne’, in coppia con Jo Squillo a Sanremo 1991, è approdata nella città della Serenissima sabato scorso, insieme al marito Enrico Monti. I due piccioncini hanno optato per un pranzo all’aperto: un ristorante sul Canal Grande per un pranzo super italiano con pizza e spaghetti al pomodoro.





Il giorno successivo, dopo un doveroso cambio-look, sosta della coppia a Piazza San Marco per uno spritz con Basilica e Campanile di San Marco alle spalle. E anche in questo caso lo scatto non è proprio la classica foto: l’intento è quello di lasciare i fan sbigottiti. E le fragole non fanno altro che rendere la foto una esplosione sexy.

Ma le bellezze di Venezia non sono bastate e la coppia è scappata a Camogli, in Liguria, regione natale di Sabrina Salerno, per qualche giorno di relax a bordo di uno yacht. I fan hanno molto apprezzato le foto di Sabrina Salerno, che hanno fatto incetta di like e cuori, ma crediamo non siano state le bellezze di Venezia o della Liguria a conquistarli. D’altronde la Salerno mette in primo piano le sue forme e vanta a 53 anni un fisico invidiabile, anche grazie a qualche ritocchino estetico.