La cerimonia civile in comune e il ricevimento a Borgo Egnazia, poi il secondo matrimonio per Sabrina Ghio. L’ex Amici ed ex UeD e oggi influencer ha sorpreso i followers con altro sì nella giornata di domenica 28 agosto 2022 tutta dedicata all’amore. Ormai è la signora Negri.

Sabrina Ghio, che ha dal principio documentato i preparativi delle nozze su Instagram, e Carlo Negri si sono infatti ri-sposati all’aperto, sempre in Puglia, con familiari e amici. E ovviamente le figlie Penelope, che è nata da una precedente unione e ha scortato la sposa, e la piccola Mia, nata a giugno scorso, che l’attendeva tra le braccia del papà.





Sabrina Ghio secondo matrimonio

La location scelta da Sabrina Ghio per il secondo matrimonio è stato un uliveto allestito con luci e una cascata di fiori sui toni del rosa. Una cerimonia piena di emozioni e di cambi abito, poi un ricevimento in grande stile nella masseria Torre Coccaro, tra peonie rosa, candele e luminarie.

“Quante parole potrebbero esistere per descrivere questo giorno? Troppe o forse una sola: amore… e l’amore ieri ci ha riempito il cuore! Io sono grata di questo amore e immensamente felice di quello che abbiamo vissuto ieri. Non vedo l’ora di raccontarvi tutto.Oggi mi godo ancora un po’ di questa atmosfera magica!”, ha scritto Sabrina Ghio a corredo del post con le foto più belle del secondo matrimonio.

Diversi gli abiti da sposa scelti dalla bellissima e biondissima Sabrina Ghio. Il primo da vera principessa e abbinato a quello della sua damigella d’onore, Penelope: corpetto di pizzo con collo alto e spalle rinforzare, gonna ampia ad A di seta e romantico velo. Per il taglio della torta vestito monospalla con maxi spacchi laterali. Poi, al brunch, via maxi abiti e tacchi per un completo total white di Atelier Emé con gonna alla caviglia, crop top con maniche a sbuffo e sandali raso terra.

