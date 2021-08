Nozze in vista per la star di Uomini e Donne Sabrina Ghio. Dopo un percorso a dir poco travagliato al programma di Maria de Filippi, eccola ritrovare il sorriso. L’ex ballerina di Amici è un’altra donna grazie al suo Carlo. Da tempo convivono a Roma e lui appare molto premuroso con la piccola Penelope – la figlia che Sabrina ha avuto durante una precedente relazione. Non ha mai nascosto di avere intenzione di allargare la famiglia e adesso… colpo di scena.

Durante il compleanno dell’ex tronista, Carlo si è fatto avanti e ha fatto la sua romantica proposta a Sabrina Ghio, emozionando e commuovendo tutti. A condividere il momento speciale è Sabrina, la quale pubblica un video che ritrae lei in lacrime mentre riceve l’anello da Carlo. Con il sottofondo musicale della canzone Abbracciame, Carlo si inginocchia a terra e apre la scatolina, al cui interno c’è appunto l’anello.

L’emozione è palpabile, lui si asciuga le lacrime, commosso, Sabrina Ghio non riesce a crederci e piange a dirotto. Lacrime di gioia, amore puro e baci a profusione. Ed ecco che a loro fianco si unisce la piccola Penelope, che corre subito ad abbracciarli. Tutti e tre si uniscono in un caldo abbraccio, che non può non emozionare tutti. “Come in una favola”, scrive la Ghio.





E ancora: “È e sarà sempre siiiiii. Moglie e marito, 3/08/2021”, commenta la giovane sotto il video della proposta di matrimonio di Carlo. Sabrina Ghio risponde con un bel sì e indossa subito l’anello. Un momento magico, in un periodo per nulla semplice per l’ex tronista. Infatti, lo scorso mese di giugno, si è dovuta sottoporre a un intervento chirurgico.

Come qualcuno ricorderà, Sabrina Ghio aveva spiegato non molto tempo fa che il chirurgo ha usato il laser per fermare un processo tumorale. Quando il dottore l’ha chiamata per darle la notizia, come si poteva immaginare, la Ghio è andata in panico. La biopsia ha rivelato che il processo tumorale era già iniziato. Poi tutto ok, per fortuna. Ora questa bella notizia, il periodo nero è finito!