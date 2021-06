L’ex UeD dopo l’intervento sul letto d’ospedale col fidanzato: “Tornerò presto da voi”

“Una volta ripresa ho letto tutti i vostri messaggi, grazie per le parole d’affetto, mi avete fatto commuovere!!! Leggere le vostre esperienze e sentire così tanto trasporto mi ha fatto bene! Sono piena d’amore intorno a me… e ringrazio tutti per questo! Tornerò presto da voi”, ha scritto l’ex tronista di UeD ed ex ballerina di Amici sotto alla foto che la ritrae sul letto d’ospedale con accanto il suo fidanzato.

Sabrina Ghio è tornata su Instagram dopo avere annunciato che si sarebbe sottoposta a un intervento chirurgico, senza tuttavia entrare nel merito dell’operazione. A qualche ora da quel momento, ha voluto aggiornare i fan in merito alle sue condizioni di salute e ne ha approfittato anche per ringraziarli del sostegno che le hanno inviato in questi giorni difficili.

Sabrina Ghio dopo l’operazione: “Tornerò presto”



È una foto tenerissima quella posta da Sabrina Ghio in ospedale. Come detto, accanto a lei c’è l’inseparabile fidanzato Carlo Negri. Lui è appoggiato alla compagna, entrambi sembrano addormentati. La ex tronista non ha ancora svelato il motivo del ricovero ma pochi giorni fa aveva fatto sapere di dover fare i conti con un problema di salute.







“Ora – aveva scritto sui social – sono in una camera di ospedale aspettando il mio turno per essere operata con la paura nelle vene e le dita incrociate, sperando che vada tutto bene!”. Nelle altre Stories non ha chiarito da cosa sia affetta, ma ha mostrato un lungo messaggio di risposta alle critiche di un hater sotto un post pubblicato precedentemente.

E poi: “Giorni fa sul treno con Penny che mi dormiva sulle gambe dopo l’ennesimo esame e test mi arriva una brutta notizia. Comincio a sudare ma cerco di non perdere lucidità. Incasso, mi sfogo, piango in silenzio e cerco di essere forte perché Penny è lì che dorme addosso a me. Da quella sera sono stati giorni duri, giorni a capire, a programmare… giorni in cui ho continuato ad essere comunque mamma, fidanzata, figlia, amica, giorni in cui ho continuato a lavorare e soprattutto giorni in ho cercato di non pensare. Questo per dirvi che dietro ogni profilo Instagram c’è una persona che combatte una battaglia, che magari non ha il coraggio di condividerla con milioni di persone ma che merita comunque il vostro rispetto. Siate gentili e più buoni”, aveva concluso Sabrina Ghio.