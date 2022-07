Il giorno delle nozze è quasi arrivato e fervono i preparativi, abito da sposa incluso: Sabrina Ghio matrimonio vicinissimo ormai. L’ex ballerina di Amici ed ex tronista di UeD vivrà il suo grande giorno con il compagno Carlo Negri il prossimo il 27 agosto.

Il sì andrà in scena in Puglia, proprio dove lui ad agosto scorso le ha chiesto di sposarlo. Era un momento difficile quello per Sabrina Ghio, che stava affrontando anche la lotta a un tumore dopo alcuni aborti spontanei subiti. Poi, a giugno scorso, è arrivata Mia, il frutto del loro amore.





Sabrina Ghio matrimonio, l’abito da sposa in anteprima

Mia è la secondogenita di Sabrina Ghio, che ha anche Penelope, 8 anni, avuta dall’ex marito Federico Manzolli. Tornando al matrimonio, come molte sue colleghe anche lei è un’influencer seguitissima che non fa mancare un aggiornamento ai suoi tanti follower. E dopo aver mostrato i dubbi sulle scarpe, il momento tanto atteso della prova dell’abito da sposa.

L’ex tronista si è recata in un noto atelier di vestiti da sposa della capitale: “Prova degli abiti da sposa fatta”, ha rivelato su Instagram svelando poi qualche dettaglio in più dell’abito più bello, ancora in procinto di essere modificato. Intendiamoci, Sabrina Ghio non lo ha fatto vedere nella sua interezza, ma quasi: ha postato un selfie con indosso l’abito, però opportunamente coperta dalla sarta.

Si nota subito che il vestito scelto da Sabrina Ghio per il suo matrimonio è rigorosamente bianco e sembra composto da una gonna ad A e la parte sopra con spalline ampie. Forse il tessuto utilizzato è un mikado di seta e sembra che non ci sia traccia di tulle o pizzo. Ma non sarà l’unico che indosserà: nella caption lascia infatti intendere che ce ne sarà più di uno.

